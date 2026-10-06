Hincha de Messi se quedó sin ver su partido de despedida: expareja le rompió su entrada antes de ingresar

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La histórica jornada en el Estadio Monumental, marcada por el último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina, dejó postales emotivas y anécdotas insólitas en sus inmediaciones. Mientras decenas de miles celebraban el cierre del glorioso ciclo del capitán albiceleste frente a Benín, un aficionado protagonizó un drama personal con tintes de comedia.

Durante una transmisión en vivo en la vibrante previa del encuentro, un entrevistador callejero fue abordado por un hincha que, pese a la magnitud del evento, decidió compartir pacíficamente su peculiar historia. Con un tono sorprendentemente divertido y mostrando una notable resiliencia ante el infortunio, el joven reveló que se quedaría fuera del recinto por culpa de su expareja.

"La peor noche de mi vida, mi ex me acaba de romper las entradas, ella está dentro del estadio y yo no puedo entrar", confesó el frustrado pero sonriente espectador.

Un boleto de reventa destruido y rechazado

El relato del aficionado captó rápidamente la atención de los miles de espectadores, especialmente al detallar el cuantioso esfuerzo económico que realizó con gran ilusión para intentar no perderse el partido número doscientos ocho del astro rosarino.

"No me las leen en la entrada, acabo de pagar ochocientas lucas, no te miento", lamentó, exhibiendo los restos del boleto destrozado. En su afán por ingresar al homenaje del ídolo, intentó dialogar con los encargados de las puertas principales. "Sí hablé con el de seguridad, el de campera azul, pero me sacó. Traté por otra entrada, me la leyeron y decían no válida", explicó el joven.

"No sé si porque son truchas o no son de esa entrada. Las compré de reventa, eran las más económicas y acá estamos", culminó el hombre, fundiéndose en un abrazo de consuelo con el periodista.

''Hija de puta'':

Porque la ex novia entró a la cancha y le rompió la entrada al ex dejandolo afuera del estadio en la despedida de Messi pic.twitter.com/Erb3UuPBVv — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 7, 2026

El misterio de la disputa

Para desgracia de los curiosos que seguían la transmisión, el hombre prefirió no revelar los motivos exactos que desencadenaron la furibunda reacción de su expareja. Considerando que adquirió los boletos en conjunto y que ella sí logró atravesar exitosamente los controles, resultaría evidente que una fuerte discusión de último minuto llevó a la mujer a destruir únicamente el acceso de su acompañante.

Este inaudito episodio contrastó con la algarabía generalizada que se vivía en las tribunas del coloso porteño. Mientras este hincha se resignaba a escuchar los cánticos y la ovación desde la calle, el país entero paralizaba sus actividades para despedir al máximo emblema contemporáneo de su fútbol, cerrando definitivamente una era histórica y dorada.

La inusual y trágica anécdota de este aficionado quedará enmarcada como una de las curiosidades virales más llamativas en la histórica noche de despedida de Lionel Messi. El Estadio Monumental vibró como nunca y fue el escenario ideal para rendir el merecido tributo a un jugador irrepetible que, luego de años de magia incomparable, le dijo adiós a la camiseta de la selección dejando un legado absolutamente imborrable en el corazón de su país.