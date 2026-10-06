Keiko Fujimori se reúne con el defensor del Pueblo y la vicepresidenta del Parlamento Andino

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, sostuvo una reunión con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, para abordar temas vinculados a la protección de los derechos fundamentales de los peruanos, con especial énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, durante el encuentro realizado esta noche en Palacio de Gobierno, ambas autoridades también dialogaron sobre asuntos relacionados a la adecuada prestación de los servicios públicos.

Reunión con la vicepresidenta del Parlamento Andino

Seguidamente, la jefa de Estado se reunió con la vicepresidenta del Parlamento Andino, Maali del Pomar, con quien abordó temas de interés institucional sobre el organismo regional, encargado de impulsar y profundizar la integración regional entre los países miembros de la Comunidad Andina.

Es importante recordar que, en las últimas elecciones generales fueron elegidos los 15 representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el período 2026-2031, siendo cinco titulares y 10 suplentes, los cuales se detallan a continuación:

Luis Galarreta Velarde (Fuerza Popular) Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú) Marcio Bendezú Echevarría (Partido del Buen Gobierno) Maali Del Pomar Saetttone (Renovación Popular) Jahn Toledo Palomino (Partido Cívico Obras)

Con referente a los miembros suplentes, el JNE también dio a conocer los siguientes nombres: Rosario Guevara Badillo y Pedro Casanova Saavedra (Fuerza Popular); Rosario Mori Isuisa y Jorge Manco Zaconetti (Juntos por el Perú).

Por parte del Partido del Buen Gobierno están Pamela Osorio Espinoza y María Nañez Millones. En representación de Renovación Popular han sido electos Guillermo Valdivieso Méndez y Leoncio Merino Durand; así como, Ernesto León Díaz y Constantino Loa Ortiz por el Partido Cívico Obras.

Senado debatirá mañana su pedido de viaje a El Salvador y España

El Pleno del Senado de la República debatirá este miércoles 7 de octubre el pedido del Poder Ejecutivo, a fin de que se autorice el viaje a El Salvador y España de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, del 28 de octubre y el 6 de noviembre.

De acuerdo con el proyecto de resolución legislativa presentada este lunes 5 de octubre por el Gobierno, la jefa de Estado fue invitada a visitar el mencionado país centroamericano entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre. Como parte del debate parlamentario establecido, los senadores podrán intervenir por un minuto cada uno, sin interrupciones.

En ese sentido, el día 29 de reuniría con el presidente Nayib Bukele y con el ministro de Justicia y Seguridad Pública la República de El Salvador, Gustavo Villatoro, con quien visitaría la prisión de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Además, tiene previsto acudir al emblemático Hospital Rosales para conocer su moderno sistema de atención de emergencias de alta capacidad y con tecnología de vanguardia. El acto programado para el 30 de octubre contaría con la presencia del ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi.

Del mismo modo, para ese mismo día, la presidenta de reuniría con la ministra de Educación, Karla Trigueros, con la finalidad de conocer el programa "Dos Escuelas por Día", proyecto que recupera colegios deteriorados o entrega nuevas infraestructuras educativas a los escolares de aquel país.

De aprobarse el pedido de viaja el extranjero, la presidenta Keiko Fujimori acudiría a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, donde participaría en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, encuentro que congregará a los Estados de América Latina, España, Portugal y Andorra, con el propósito de promover el diálogo, la concertación y la cooperación sobre asuntos de interés común.

Asimismo, la Cumbre constituirá un espacio para abordar la gestión del riesgo de desastres, con especial énfasis en la atención y respuesta frente al fenómeno El Niño, así como otros temas de relevancia para el país en materia de cooperación iberoamericana.

Finalmente, de aprobarse el pedido por la Cámara de Senadores, el primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.