Vecinos de VMT sobre muerte de niña por desplome de camión cisterna: "Si tuviéramos agua esto no pasaría"

A raíz del fallecimiento de una niña, producto de la volcadura de un camión cisterna, los vecinos de la asociación de vivienda Bellavista, en Villa María del Triunfo (VMT), lamentaron profundamente lo ocurrido. Asimismo, exigieron que las autoridades instalen el servicio de agua para dicha zona con el fin de evitar estas tragedias.

En este contexto, un dirigente vecinal de la zona precisó que, esta trágica pérdida se pudo evitar si las autoridades atendieran su pedido de instalar el servicio de agua y alcantarillado. Por ello, pidió a nombre de sus vecinos que el municipio distrital y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tomen cartas en el asunto.

"Si tuviéramos agua y desagüe esto (el accidente) no existiría. Ya no tendríamos que pasar esta situación, pero lamentablemente, empezando de por el MTC, existen muchas irregularidades que no podemos lograr nosotros hasta la fecha, que por lo menos nos hayan puesto estos servicios básicos", expresó indignado.