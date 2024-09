Tragedia en el Callao. Una menor de tan solo dos años murió por el impacto de un tráiler. El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde del día de hoy, domingo 15 de septiembre, en el cruce de las avenidas Acapulco y Costa Azul, específicamente en el sector Oquendo.

El terrible accidente ocurrió cuando un tráiler intentaba avanzar por una tranquera ubicada en dicho lugar. Sin embargo, el conductor del vehículo no se percató de la presencia de la menor, quien habría cruzado en aquel preciso instante, por lo que terminó atropellándola.

Según información preliminar, la madre de la niña trabajaba abriendo la tranquera. En un descuido de la mujer, la menor habría estado jugando en dicha vía, por lo que fue impactada cuando la enorme unidad de carga pesada se desplazó para salir.

Tras el suceso, el conductor del tráiler, identificado como Pedro Efraín Palacios Alegre, fue detenido y llevado a la dependencia policial. Por otro lado, en el lugar de los hechos, peritos de criminalísticas vienen realizando las pesquisas de ley correspondientes. Además, se supo que el cuerpo de la menor fue trasladado a la Morgue Central del Callao.

Cabe destacar que dicha zona del sector Oquendo no cuenta con pavimentación y es una vía donde concurren tráilers y vehículos pesados. Además, vecinos denunciaron que hay muchos vehículos abandonados, los cuales significan un peligro latente en el lugar.

En una situación muy parecida, una policía de tránsito fue atropellada por un vehículo. El hecho ocurrió cuando el chofer de un automóvil, identificado como Carlos Augusto Galván, intentó darse a la fuga luego de que la efectiva le solicitara sus documentos por haberse pasado la luz roja.

La autoridad no sufrió un impacto grave. Sin embargo, el chofer del automóvil se resistió a ser intervenido, por lo que la policía tuvo que apuntarlo con su arma. "Bájate del vehículo, te estoy hablando. Me has metido el carro, me has atropellado. Bájate del carro", le increpó.