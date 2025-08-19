Mujer es hallada sin vida tras incendio: Investigan presunto homicidio

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Hallazgo estremecedor en conjunto habitacional Alfonso Ugarte

Un trágico suceso ha conmocionado a los residentes del conjunto habitacional Alfonso Ugarte, primera etapa. En el departamento 301 del edificio 20, personal del Ministerio Público y peritos de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver de María del Rosario Romero Flores. El hecho, inicialmente vinculado a un incendio doméstico, dio un giro radical al descubrirse indicios de un presunto homicidio.

El cuerpo fue hallado en una de las habitaciones, parcialmente calcinado y sin prendas de vestir de la cintura para abajo. La parte superior del cuerpo estaba afectada por el fuego, el cual también se propagó hacia una habitación contigua, la sala y la cocina.

La escena generó alarma entre los vecinos, quienes fueron evacuados mientras los bomberos controlaban el siniestro.

Víctima tenía hasta 12 heridas: descartan accidente

La fiscal penal Iris León Bravo confirmó que el cuerpo presentaba entre 11 y 12 heridas punzocortantes, mayormente en la zona torácica, según el informe preliminar del médico legista. Esta evidencia descartó la hipótesis inicial de muerte por inhalación de humo o quemaduras accidentales.

Todo apunta a una muerte violenta provocada con arma blanca. El incendio, según la investigación, habría sido provocado para ocultar el crimen y dificultar el trabajo pericial. Esta práctica es común en homicidios premeditados con intención de eliminar rastros o evidencias.

El cuerpo, en su estado calcinado parcial, será sometido a pruebas adicionales para determinar con mayor precisión la hora y circunstancias del deceso.

Fiscalía analiza cámaras y testimonios clave

Como parte de las diligencias, se revisarán imágenes captadas por tres cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del edificio. Asimismo, se recogerán testimonios del personal de bomberos y del SAMU que acudieron a la emergencia.

Entre los elementos encontrados en la escena figura una botella de whisky en la sala, aunque aún no se ha determinado si la víctima consumió alcohol antes de ser atacada. Este detalle podría aportar pistas sobre el contexto del crimen.

El caso ha generado gran consternación en la comunidad. La principal línea de investigación apunta a un homicidio encubierto por un incendio intencional. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable.