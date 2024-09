¡Indignante! Conductor pelea con un trabajador de Sedapal y lo menosprecia: "Muerto de hambre"

Un hecho insólito ocurrió hace algunas horas. En plena vía pública, el conductor de un automóvil intentó agredir a un trabajador de Sedapal. El suceso quedó registrado por las cámaras de una transeúnte, quien mortificada por lo ocurrido, pidió ayuda para detener la pelea. El video fue difundido en redes sociales, desatando una inmediata polémica.

En el clip, se aprecia que la persona al interior del auto intercambia algunas palabras con el trabajador, quien se presume estuvo realizando actividades relacionadas al tránsito en el distrito de Miraflores. Luego de hablar por un breve momento, el conductor decidió arrancar el vehículo para estacionarlo y bajar del mismo.

Muy furioso, el conductor salió de su auto, se quitó el saco y se abalanzó contra el joven operario, quien reaccionó rápidamente y pudo esquivar los golpes que intentó propinarle el corpulento sujeto. Tras el cruce de agravios entre ambos, el chofer regresó a su vehículo, no sin antes lanzar algunos improperios contra el trabajador.

"Yo valgo, no como tú, muerto de hambre" , expresó. Estas desafortunadas palabras fueron grabadas por una mujer, y rápidamente se viralizaron en las redes sociales, generando una ola de críticas por parte de los usuarios en internet.

Pese a la gresca, los llamados de auxilio por parte de la mujer fueron atendidos por la policía que se encontraba cerca al lugar. Finalmente, los dos implicados fueron trasladados a la comisaría del distrito, a fin de que brinden sus descargos en el marco de una investigación preliminar.

"Yo valgo no como tú muerto de hambre" un pituco de Miraflores insulta de forma clasista a un trabajador y no sólo eso, también intenta golpearlo ¡Tremendo impresentable! pic.twitter.com/ePiBfyO3Wy

Tras la difusión del video, las redes se inundaron con muchos comentarios, la mayoría de estos rechazando rotundamente los agravios del conductor. Las opiniones coinciden en que el chofer del auto actuó con clasismo e ignorancia. Por otro lado, destacaron a la mujer, quien no dudó en defender al trabajador de Sedapal.

"Las cosas en el Perú no van a cambiar si estás actitudes, sin razón aparente, persisten en el día a día. No hay respeto a la autoridad, al orden, ni a un trabajador de la calle quien por lo que se puede apreciar no le ha hecho nada. Tienen que haber sanciones más severas para este tipo de situaciones y crear un precedente", comentó uno de los cibernautas.