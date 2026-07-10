Sismo sacude Lima HOY, 10 de julio: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico, según el IGP

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 4.3 remeció la noche del viernes 10 de julio a los habitantes de Lima, generando preocupación entre quienes sintieron el movimiento, especialmente en los distritos del sur de la capital. El evento fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que precisó las características del fenómeno y pidió mantener la calma.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con el reporte sísmico emitido por el Centro Sismológico Nacional del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:42 p. m. y alcanzó una magnitud de 4.3. El epicentro fue localizado a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, en la región Lima, con una profundidad de 60 kilómetros, una característica que influyó en la percepción del temblor en distintos puntos de la ciudad.

El IGP informó que la intensidad del sismo fue de nivel IV en Lurín, lo que significa que el movimiento fue sentido de manera moderada por la población. A través de redes sociales, varios ciudadanos comentaron que el temblor los sorprendió cuando ya se encontraban descansando, mientras otros señalaron que salieron de sus viviendas por precaución.

Sismo de 4.3 sacude Lima

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas heridas como consecuencia del evento sísmico. No obstante, las entidades de respuesta continúan monitoreando la situación para descartar cualquier incidencia derivada del movimiento.

El Instituto Geofísico del Perú recordó que el país se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Por ello, recomendó a la ciudadanía contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras y participar en simulacros para estar preparados ante un sismo de mayor magnitud.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

La constante actividad sísmica en el Perú se explica, principalmente, por la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera, de origen oceánico, se desplaza hacia el este y se introduce lentamente por debajo de la segunda, un proceso conocido como subducción. Este movimiento ocurre a una velocidad aproximada de entre 6 y 7 centímetros por año y provoca la acumulación de enormes cantidades de energía en el subsuelo.

Cuando esa energía acumulada supera la resistencia de las rocas, se libera de manera repentina en forma de ondas sísmicas, originando los temblores y terremotos que se registran con frecuencia en el territorio peruano. Además de los sismos, este fenómeno geológico también está relacionado con la formación de la cordillera de los Andes y con la existencia de volcanes activos en el sur del país.

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra cerca del 75 % de los volcanes activos del planeta y alrededor del 90 % de los terremotos registrados en el mundo. Esta zona abarca países como Chile, Japón, México, Indonesia, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, todos caracterizados por una intensa actividad sísmica y volcánica debido al contacto permanente entre varias placas tectónicas.

En resumen, la ubicación geográfica del Perú hace que los sismos sean un fenómeno natural e inevitable. Aunque no pueden predecirse ni evitarse, la prevención, la educación y la preparación de la población son fundamentales para reducir riesgos y proteger vidas ante un terremoto de mayor magnitud.