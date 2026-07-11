Callao: Bus de Aerodirecto se despista en ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de la Línea Sur se despistó y cayó a una zanja de dos metros de profundidad en el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante la madrugada de hoy.

El vehículo del servicio Aerodirecto no llevaba pasajeros, por lo que el conductor fue el único afectado; tras sufrir lesiones leves, fue trasladado a la comisaría del terminal aéreo para iniciar las investigaciones del accidente.

Cae a zanja en ingreso al Jorge Chávez y genera retrasos

La unidad cayó a una zanja de aproximadamente dos metros de profundidad alrededor de las 3:00 a. m., generando una emergencia que obligó al cierre temporal de los carriles de acceso al terminal aéreo.

Afortunadamente, el vehículo no transportaba pasajeros al momento del accidente, por lo que el único afectado fue el conductor, quien sufrió heridas leves. Tras recibir atención inicial, fue trasladado a la comisaría del aeropuerto para las diligencias correspondientes, mientras se investigan las circunstancias que ocasionaron el despiste.

Las labores para retirar el pesado vehículo demandaron varias horas debido a sus dimensiones. Como consecuencia, los dos carriles de ingreso al aeropuerto permanecieron cerrados temporalmente, ocasionando congestión vehicular y retrasos para conductores y pasajeros que se dirigían al nuevo terminal aéreo durante las primeras horas del día.

Servicio continuó operando

Pese al accidente, el servicio AeroDirecto no suspendió sus operaciones y continuó funcionando con normalidad una vez controlada la emergencia. Las autoridades informaron que el incidente involucró únicamente a la unidad siniestrada, por lo que el resto de buses mantuvo sus recorridos habituales hacia el aeropuerto.

Sin embargo, el hecho volvió a poner en evidencia la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los accesos al terminal aéreo, especialmente durante la madrugada, cuando la visibilidad es reducida y el tránsito de vehículos de transporte público es constante.

Investigan las causas del despiste

Hasta el momento no se han determinado las razones que provocaron que el bus terminara fuera de la vía. La Policía y las autoridades competentes realizan las investigaciones para establecer si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un error humano o las condiciones de la pista.

Los trabajos de recuperación permitieron retirar la unidad y restablecer progresivamente el tránsito hacia el aeropuerto, aunque varios usuarios reportaron retrasos en su llegada al terminal.

El accidente protagonizado por un bus de AeroDirecto dejó únicamente al conductor con lesiones leves, pero generó complicaciones en el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante varias horas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del despiste, el hecho pone nuevamente el foco en la seguridad de las rutas de ingreso a uno de los principales terminales aéreos del país.