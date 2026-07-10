Selva peruana sufrirá descenso las temperaturas y lluvias por ingreso de fenómeno climático: Esto se sabe

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este acontecimiento climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del sexto friaje del año, desde la mañana del domingo 12 hasta el martes 14 de julio.

De acuerdo con el nuevo pronóstico del Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur en las primeras horas del domingo, afectando inicialmente la región de Madre de Dios, para luego influir en otras zonas de la Amazonía peruana.

En ese sentido, el friaje estará acompañado por lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 km/h y mayor cobertura nubosa. Asimismo, se prevé un descenso de las temperaturas tanto en el día como en la noche.

Bajo este pronóstico, en la selva sur se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 18 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 22 °C y 28 °C en los días previos debido al ingreso de esta masa de aire frío.

📣🌧️#Aviso #Senamhi #Minam Del 12 al 13 de julio, se espera la presencia de lluvias en la selva.



✅Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.