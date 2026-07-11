Tula Rodríguez es operada de EMERGENCIA y preocupa a sus seguidores: Esto se sabe

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez es operada de emergencia. La actriz y conductora de televisión anunció a través de sus redes sociales cuál es su estado de salud, dejando desconcertados a sus seguidores con la noticia. ¿Qué le pasó?

¿Qué le pasó a Tula Rodríguez?: Operada de emergencia

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de 'Mande Quien Mande' (MQM) se mantiene activa subiendo divertidos videos sobre su día a día; sin embargo, esta vez generó la alarma entre sus seguidores al compartir una escena donde anunciada un delicado tema personal.

Tula Rodríguez precisó que desde la semana pasada se encontraba con malestar en el cuerpo, por lo cual no dudó en acudir a la clínica. Tras realizarse algunos exámenes, la doctora que la atendió le reveló que tenía "piedras en la vesícula".

Lamentablemente, en las últimas horas el dolor se intensificó hasta el punto de ser internada en el nosocomio para ser operada de emergencia. En la escena, se ve a la actriz peruana seguir todos los procedimientos médicos para posteriormente ingresar a la sala de operación sobre una camilla, mientras se despedía de su hermana, quien la acompañó en ese momento.

"Me operaron de emergencia. A veces no paramos de trabajar y ver mil cosas y no nos damos cuenta que tenemos que parar por nuestra salud", se lee en el mensaje adjunto al material audiovisual compartido en las redes sociales de Tula.

Tula Rodríguez revela cuál es su estado de salud

Seguidamente, en el video se ve a Tula Rodríguez detallar que la operación fue exitosa y que se encuentra estable de salud. Asimismo, precisó que no solo se sentía preocupada por ella, sino también por su hija Valentina Carmona, por lo cual le pidió a la doctora que le haga llegar todo su cariño y tranquilizarla.

"Gracias a Dios todo bien, estoy en recuperación. Entré muy tranquila a sala, ya cuando estuve, vi las luces, al anestesiólogo y todo, me dio un poquito de 'tiki tiki' con esa sensación de que mi hija solo depende de mí y que tengo que salir de esta. Doctora, dígale a mi hija que la amo", señaló.

De esa manera, Tula Rodríguez preocupó a sus seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que fue operada de emergencia el último viernes 10 de julio al detectar que tenía piedras en la vesícula. Actualmente, la actriz se encuentra en recuperación y cuenta con el apoyo de sus seres queridos.