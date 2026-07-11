Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este sábado 11 de julio?

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Conoce cuál es el precio y cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta de esa divisa en la jornada de este sábado, 11 de julio, y toma la mejor decisión financiera.

¿Cuál es el precio del dólar este 11 de julio? Así cotiza

Si estás buscando el mejor momento para cambiar dólares y obtener un buen precio, es fundamental conocer algunos aspectos clave del mercado cambiario. Pues bien, esa divisa estadounidense es la principal moneda de reserva a nivel mundial, por lo que su valor y estabilidad son cruciales para la confianza de los inversores y la política monetaria de los bancos centrales.

En ese marco, estar al tanto de cuál es su comportamiento de forma diaria y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta, te permitirá anticiparte al entorno fluctuante y tomar decisiones más informadas que ayuden a cuidar tu economía.

Al ser un indicador clave del pulso económico, nacional e internacional, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), mantiene actualizado los valores de cotización del dólar en Perú, precisamente para este sábado 11 de julio que te revelamos a continuación:

SÁBADO 11 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes 10 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.388 S/ 3.397

Los valores revelados líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió y presenta una baja en comparación a lo largo de esta semana, precisamente al de ayer, viernes 10 de julio, donde la compra era de S/3.399 y la venta de S/3.406.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy en Perú

Si deseas conocer cuál fue el comportamiento de esta divisa durante esta última semana, puedes hacerlo a través de este LINK.Ten en cuenta que el valor del dólar varía debido a distintos factores, por lo que también es ideal conocer a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera este sábado 11 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405.

Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 10 de julio?

El precio del dólar en el país cerró el viernes 10 de julio en S/3,3940, (con una apertura de S/3,3975), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3919, con un máximo de S/3,3950 y un mínimo de S/3,3890, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así cerró el dólar ayer, 10 de julio.

Finalmente, ten en cuenta que otras entidades, además de la Sunat y del BCRP, que te permitirán estar informado sobre el valor de esta divisa son el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

El precio del dólar es uno de los temas más consultados en Perú, por lo cual te revelamos cuál es su precio y el tipo de cambio para este sábado 11 de julio en el mercado paralelo y la Sunat.