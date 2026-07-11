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Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este sábado 11 de julio?

¿Subió o bajó el precio del dólar en Perú? Conoce cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este sábado 11 de julio.

Dólar hoy en Perú: precio y tipo de cambio.
Dólar hoy en Perú: precio y tipo de cambio. (El Cronista)

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/07/2026

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Dólar hoy en Perú. Conoce cuál es el precio y cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta de esa divisa en la jornada de este sábado, 11 de julio, y toma la mejor decisión financiera.

¿Cuál es el precio del dólar este 11 de julio? Así cotiza

Si estás buscando el mejor momento para cambiar dólares y obtener un buen precio, es fundamental conocer algunos aspectos clave del mercado cambiario. Pues bien, esa divisa estadounidense es la principal moneda de reserva a nivel mundial, por lo que su valor y estabilidad son cruciales para la confianza de los inversores y la política monetaria de los bancos centrales.

En ese marco, estar al tanto de cuál es su comportamiento de forma diaria y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta, te permitirá anticiparte al entorno fluctuante y tomar decisiones más informadas que ayuden a cuidar tu economía.

Al ser un indicador clave del pulso económico, nacional e internacional, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), mantiene actualizado los valores de cotización del dólar en Perú, precisamente para este sábado 11 de julio que te revelamos a continuación:

Tipo de cambio
SÁBADO 11 DE JULIO

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COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.388

       

S/ 3.397

    

Los valores revelados líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió y presenta una baja en comparación a lo largo de esta semana, precisamente al de ayer, viernes 10 de julio, donde la compra era de S/3.399 y la venta de S/3.406.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy en Perú

Si deseas conocer cuál fue el comportamiento de esta divisa durante esta última semana, puedes hacerlo a través de este LINK.Ten en cuenta que el valor del dólar varía debido a distintos factores, por lo que también es ideal conocer a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera este sábado 11 de julio:

Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este jueves 9 de julio
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  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405.

Precio del dólar paralelo hoy en Perú.
Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 10 de julio?

El precio del dólar en el país cerró el viernes 10 de julio en S/3,3940, (con una apertura de S/3,3975), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3919, con un máximo de S/3,3950 y un mínimo de S/3,3890, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Así cerró el dólar ayer, 10 de julio.
Así cerró el dólar ayer, 10 de julio.

Finalmente, ten en cuenta que otras entidades, además de la Sunat y del BCRP, que te permitirán estar informado sobre el valor de esta divisa son el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters. 

El precio del dólar es uno de los temas más consultados en Perú, por lo cual te revelamos cuál es su precio y el tipo de cambio para este sábado 11 de julio en el mercado paralelo y la Sunat.

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