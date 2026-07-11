Dos sismos sacuden la costa del Perú en pocas horas: Marina de Guerra descartó alerta de tsunami

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La costa peruana vivió una madrugada de preocupación luego de que dos sismos se registraran con aproximadamente tres horas de diferencia en distintas zonas del litoral. Los movimientos telúricos fueron reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y generaron alarma entre ciudadanos que, a esa hora, ya se encontraban descansando.

Doble sismo en la costa peruana

El primer evento sísmico ocurrió el viernes 10 de julio a las 11:42 de la noche y tuvo una magnitud de 4.3. De acuerdo con el reporte del IGP, el movimiento presentó una profundidad de 60 kilómetros y su epicentro se ubicó a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima. La intensidad registrada fue de IV en Lurín, zona donde varios vecinos percibieron el movimiento.

Horas después, durante la madrugada del sábado 11 de julio, un segundo sismo volvió a generar inquietud entre la población. El IGP informó que este nuevo movimiento ocurrió a las 2:58 a. m., alcanzó una magnitud de 5.2 y tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 170 kilómetros al suroeste de Huarmey, en la región Áncash, con una intensidad de III en Huarmey.

La diferencia horaria entre ambos movimientos hizo que muchas personas reaccionaran con preocupación, especialmente porque el segundo sismo ocurrió mientras gran parte de la población se encontraba durmiendo. En redes sociales, algunos usuarios compartieron su experiencia y comentaron que fueron despertados por el movimiento o por la alerta de familiares que buscaban confirmar si se trataba de un evento de mayor magnitud.

Descartan alerta de tsunami

Ante el temor de que el sismo registrado en Áncash pudiera generar algún peligro en el litoral, la Marina de Guerra del Perú, a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunami, informó que el movimiento no generaba tsunami en la costa peruana. La institución precisó que, debido a las características del evento, no correspondía emitir una alerta para las zonas costeras del país.

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 19-2026-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 170 KM AL SO DE HUARMEY, HUARMEY - ÁNCASH pic.twitter.com/e5zr45vfcE — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 11, 2026

Estos movimientos vuelven a recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, un proceso que genera constantes liberaciones de energía bajo tierra. Por ello, las autoridades recomiendan mantener siempre medidas de prevención y contar con una mochila de emergencia.

Finalmente, se informó que aunque ninguno de los dos sismos reportados ocasionó daños registrados hasta el momento, la cercanía de los eventos y el horario en que ocurrieron provocaron momentos de tensión entre los ciudadanos. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica y reiteran la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.