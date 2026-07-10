Chávez Cresta advierte riesgo ante Fenómeno de El Niño: "Perú no está preparado"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ingeniero Jorge Chávez Cresta ha lanzado una advertencia directa sobre la situación crítica que atraviesa el territorio peruano frente al Fenómeno El Niño. Según el especialista, el país no presenta las condiciones mínimas de seguridad necesarias para afrontar los posibles impactos meteorológicos previstos.

Esta preocupante realidad se traduce en una vulnerabilidad constante que afecta a diversos sectores de la nación. La falta de infraestructuras adecuadas para soportar condiciones climáticas extremas incrementa la probabilidad de daños materiales irreparables y situaciones de riesgo para la población civil.

Gestión preventiva y riesgos actuales

La actual falta de preparación estructural obliga a implementar procesos de mitigación en un plazo de cinco meses. Según el ingeniero, este periodo es vital para reducir la vulnerabilidad y ejecutar obras que permitan prevenir impactos severos antes de las lluvias.

"Estamos preparados para un Niño de gran magnitud como se ha anunciado? No. Acá tenemos dos procesos en que nos está ganando el tiempo. Debemos hacer tareas de mitigación y reducción del riesgo en un ciclo de prevención y prepararnos para la respuesta", declaró.

Es fundamental comprender que la normativa vigente establece protocolos claros para actuar ante estas situaciones climáticas. Según Chávez Cresta, la intervención estatal requiere obligatoriamente de una declaratoria de emergencia para que las entidades especializadas tengan la facultad de operar adecuadamente en el terreno.

Esta normativa no debe ser vista como una simple formalidad administrativa, sino como una herramienta técnica necesaria. Sin este marco legal, instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil carecerían de las capacidades operativas esenciales para proteger a la ciudadanía ante desastres.

Uso responsable del presupuesto público

Respecto a la disponibilidad financiera, existe tranquilidad en cuanto a la existencia de fondos destinados para estas emergencias. Según el vicepresidente del CIP, el Estado cuenta con recursos suficientes y un fondo de contingencia administrado por el sector de Economía y Finanzas.

"Si nosotros lo trabajamos antes, son diez veces menos. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar los fondos de contingencia cuando sucede la emergencia, pero si nosotros lo trabajamos antes, la gestión del riesgo de desastres es mucho más efectiva", indicó.

La estrategia debe priorizar la inversión preventiva por sobre la reactiva. Al actuar con antelación, se optimizan los recursos financieros y se minimizan las afectaciones en las zonas más vulnerables del país, garantizando una protección más eficiente ante los posibles desastres naturales.

El Perú no está preparado para los efectos devastadores del Fenómeno El Niño, evidenciando urgencias en la gestión del riesgo y mitigación. Es imperativo acelerar los procesos preventivos y la declaratoria de emergencia para ejecutar el presupuesto de contingencia ante futuros desastres climáticos.