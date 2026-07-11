Jesús María: Conductor provoca choque múltiple y deja un herido tras impactar contra un árbol

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un choque múltiple protagonizado por un conductor en el distrito de Jesús María dejó al menos una persona herida y generó momentos de tensión entre peatones y conductores. El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Gregorio Escobedo y Viracocha, una zona de alta circulación por su cercanía a universidades y establecimientos comerciales.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se inició cuando un automóvil negro de la marca Mazda impactó contra un árbol por causas que aún son investigadas. Como consecuencia del choque, una motocicleta y otro vehículo también terminaron involucrados en la colisión.

Choque múltiple dejó un herido

El conductor de la motocicleta fue quien llevó la peor parte del accidente. Según relató, salió despedido de su unidad tras el impacto; sin embargo, afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad. Pese a ello, fue atendido en el lugar junto con los demás involucrados mientras se evaluaba su estado de salud y se realizaban las diligencias correspondientes.

En la zona también se encontraba una médica que indicó ser amiga del conductor del automóvil que originó el accidente. La profesional señaló que el hombre se encontraba extremadamente cansado luego de cumplir turnos de 30 horas en un hospital cercano.

"Ha sido solamente un choque de un carro. Chocaron dos carros y una moto (...) hay una persona que está herida, pero no tanto, creo que es una fractura de hombro (...) el conductor del vehículo que ocasionó el accidente estaba bastante confundido y ahorita todos están en la comisaría bastante asustados", explicó.

🔴🔵 Jesús María: Triple choque deja a una persona herida.



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Tras el accidente, el conductor del Mazda fue trasladado a la comisaría de Jesús María, donde permanecerá mientras se realizan las investigaciones y los exámenes de sangre correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque múltiple.

Choque de buses deja 9 heridos

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de ayer en la carretera Panamericana Norte, a la altura del sector La Soledad, en el distrito de Huanchaco (La Libertad). Dos buses que trasladaban trabajadores agroindustriales colisionaron, dejando un saldo de 9 personas heridas, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El choque se produjo alrededor de las 4:46 a.m., cuando las dos unidades impactaron violentamente a pocos metros del centro poblado El Milagro. Uno de los vehículos, con logotipo de la empresa Alcovi y placa T2Z-968, terminó con el parabrisas destrozado. El otro, de matrícula B4C-964, color blanco y celeste, quedó completamente volcado en medio de la vía.

Es así que, este accidente vuelve a poner en evidencia la importancia de conducir con responsabilidad y en óptimas condiciones físicas, especialmente en zonas de alto tránsito. Las autoridades recuerdan que el cansancio y la falta de atención al volante pueden desencadenar graves consecuencias, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.