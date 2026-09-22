Reconocida influencer peruana denuncia a su exesposo por presunta violencia y pide protección para sus hijos

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer peruana Carolina Bezerra acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar apoyo ante la presunta demora en la atención de medidas de protección. La institución informó que recibió su caso y que supervisará la respuesta del sistema de justicia frente a la situación denunciada.

Carolina Bezerra expuso su denuncia ante la Defensoría

Según la Defensoría del Pueblo, Bezerra informó haber denunciado públicamente presuntos hechos de violencia física y psicológica que, según su versión, la habrían afectado tanto a ella como a sus dos hijos menores de edad. Los hechos señalados fueron atribuidos al padre de los menores.

La institución precisó que la influencer solicitó su intervención debido a la presunta demora del sistema de justicia en atender su pedido de medidas de protección. La reunión contó con representantes de las áreas defensoriales vinculadas con la niñez, los derechos de las mujeres y la atención en Lima.

La Defensoría del Pueblo también informó que Bezerra acudió personalmente para exponer la situación que atraviesa junto con sus hijos. El caso quedó bajo seguimiento institucional, mientras las autoridades competentes deben continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso relacionado con las denuncias presentadas.

Pedido de medidas de protección continúa pendiente

De acuerdo con la información difundida por la Defensoría del Pueblo, Bezerra señaló que desde mayo de 2026 viene solicitando medidas de protección ante el 12.º Juzgado de Familia de Lima.

La entidad señaló que la situación requiere una respuesta oportuna cuando existe un posible riesgo para la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por ello, anunció que realizará acciones de supervisión sobre la actuación de las instituciones que intervienen en el caso denunciado por la influencer.

𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗩𝗜𝗦𝗔𝗥𝗔 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗘 𝗬 𝗦𝗨𝗦 𝗗𝗢𝗦 𝗛𝗜𝗝𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗔𝗗



Institución... pic.twitter.com/nk9824BWcq — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 21, 2026

El pedido presentado por Bezerra está relacionado con la protección de sus dos hijos menores de edad, además de su propia situación. La Defensoría indicó que recibió información sobre presuntos actos de violencia física y psicológica y que realizará seguimiento dentro de las competencias que tiene como institución.

La intervención de la Defensoría se produce después de que la influencer hiciera pública su denuncia y solicitara ayuda frente a la situación que afirma estar atravesando. La institución informó que evaluará la actuación del sistema de justicia y realizará las acciones de supervisión que correspondan.

La situación denunciada por la tiktoker continuará bajo supervisión de la Defensoría del Pueblo, mientras permanece pendiente la atención de las medidas de protección solicitadas para ella y sus dos hijos. La entidad señaló que seguirá realizando las acciones correspondientes ante las autoridades involucradas.