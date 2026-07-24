Senamhi ALERTA fuertes vientos en la SIERRA NORTE desde HOY 24 de julio: ráfagas superarían los 45 km/h

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del Perú, fenómeno que se presentará desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de julio.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 291, el evento alcanzará un nivel de alerta amarilla, lo que significa la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos y la necesidad de que la población permanezca atenta a las recomendaciones de las autoridades.

Según el organismo, se esperan vientos de moderada a fuerte intensidad acompañados de ráfagas que podrían superar los 45 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas de las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Piura. Estas condiciones podrían generar el levantamiento de polvo, reducir la visibilidad en algunos sectores y ocasionar afectaciones en viviendas con techos livianos o estructuras vulnerables.

Pronóstico para los próximos días

De acuerdo con el pronóstico oficial, el incremento de los vientos afectará exclusivamente a la sierra norte durante tres días consecutivos.

Para el viernes 24 de julio se prevén velocidades superiores a los 35 km/h; el sábado 25 las ráfagas continuarán con similar intensidad durante gran parte del día; mientras que el domingo 26 persistirán los vientos con velocidades por encima de los 32 km/h, manteniendo condiciones que podrían representar riesgos para quienes desarrollen actividades al aire libre.

El Senamhi recordó que este tipo de eventos es frecuente durante la temporada, aunque su intensidad puede ocasionar caída de ramas, desplazamiento de objetos no asegurados y complicaciones para el tránsito en carreteras expuestas a fuertes corrientes de aire. Por ello, recomendó seguir los reportes meteorológicos y atender cualquier actualización del aviso vigente.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 24 al 26 de julio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



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Indeci recomienda reforzar medidas de prevención

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades regionales y locales a realizar inspecciones de seguridad en edificaciones y verificar el estado de las infraestructuras que podrían verse afectadas por los fuertes vientos.

Asimismo, pidió a la ciudadanía asegurar los techos de material liviano, retirar objetos que puedan desprenderse y colocar cintas adhesivas en forma de aspa sobre los vidrios de las ventanas para reducir el riesgo de accidentes en caso de rotura.

El incremento de los vientos en la sierra norte mantendrá en alerta a Cajamarca, Lambayeque y Piura hasta el domingo 26 de julio. Ante ráfagas que podrían superar los 45 km/h, las autoridades insisten en que la prevención será clave para reducir riesgos. Permanecer informado y seguir las recomendaciones oficiales permitirá afrontar este evento meteorológico con mayor seguridad.