Alianza Lima derrota 3-1 a Alianza Atlético en Matute y descansa en la cima del Torneo Clausura 2026

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alianza Lima derrotó 3-1 a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' por la echa 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los goles del cuadro blanquiazul fueron anotados por Erick Castillo, autogol de Williams Guzmán y Jairo Vélez, mientras que el único tanto de la visita fue obra de Jose Ingratti.

Un primer tiempo igualado

El cuadro dirigido por el técnico argentino Pablo Guede abrió el marcador del encuentro a los 13 minutos tras una jugada de pizarra que involucró a gran parte de la oncena que salió a jugar ante el conjunto sullanense que nada pudo hacer para evitar esta primera anotación.

La anotación se creó a partir de una salida desde el fondo iniciada por Esteban Pávez, el chileno tocó la redonda por la banda con Mateo Antoni, quien habilitó a Marco Huamán cerca del área. El lateral peruanao buscó a Federico Girotti y cambió la dirección del juego para que Jairo Vélez demuestre sus dotes con el balón.

El nacionalizado peruano, desbordó por la banda, superó a un defensor y luchó con otro rival, hasta que, tras un rebote, el balón quedó suelto para Eryc Castillo, el ecuatoriano no perdonó y batió al guardameta Steven Rivadeneyra desatando la algarabía en los hinchas íntimos.

Sin embargo la escuadra norteña reaccionaría y encontraría la igualdad. Luego de un potente tiro libre, el golero blanquiazul Jaime Duarte cedió un rebote que fue aprovechado por José Ingratti, quien no perdonó en el corazón del área marcando el 1-1.

Cabe mencionar que, en la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima visitará a Sport Boys El encuentro se disputará el próximo sábado 6 de agosto a las 8:00 p.m. en el estadio Nacional de Lima. El cuadro rosado llega a este duelo después de vencer 1-0 a Atlético Grau en Piura.

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