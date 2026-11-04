SMP: Ministerio Público investiga accidente mortal entre bus de Cruz del Sur y tráiler

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por la muerte de dos personas en un accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Norte, en San Martín de Porres. La Fiscalía busca establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables del presunto delito de homicidio culposo.

Fiscalía dirige diligencias tras accidente en Panamericana Norte

La investigación está a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte, que dispuso las primeras actuaciones para esclarecer lo ocurrido. Las víctimas fueron identificadas como Tito Vaella, de 69 años, y una segunda persona cuya identidad se encuentra en proceso de determinación.

El fiscal provincial José Castilla Cisneros se trasladó hasta el lugar del accidente para supervisar las diligencias correspondientes. Durante su intervención, dirigió las pericias de criminalística y participó, junto con los médicos legistas, en el levantamiento de los cadáveres. Posteriormente, ambos cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para los exámenes de ley.

El despacho fiscal también coordinó acciones con la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú de Lima Norte. Esta dependencia deberá recopilar los elementos técnicos necesarios para reconstruir la secuencia del accidente y aportar información a las investigaciones por las dos muertes registradas.

Entre las primeras disposiciones se encuentra la recopilación de los protocolos de necropsia y los resultados de los exámenes de dosaje etílico. Estos documentos forman parte de las diligencias solicitadas por la Fiscalía para incorporar los resultados de las evaluaciones forenses y los análisis practicados a los involucrados en el accidente.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación por el accidente de tránsito que dejó dos fallecidos en la Panamericana Norte, en San Martín de Porres. Se dispusieron pericias y diligencias para esclarecer las circunstancias de los hechos. 🗞️ https://t.co/Swr5uMCy2K https://t.co/jzUPDOiDkL November 4, 2026

Cámaras de seguridad y peritajes ayudarán a esclarecer el caso

Entre las diligencias ordenadas también figura la recopilación de grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, así como los peritajes de daños de los vehículos involucrados. Estos elementos forman parte de las actuaciones dispuestas para reconstruir las circunstancias del accidente.

Asimismo, la Fiscalía ordenó recibir las declaraciones de los familiares de las víctimas y de posibles testigos. Estas diligencias permitirán incorporar sus testimonios a la investigación preliminar que busca esclarecer cómo ocurrió el accidente de tránsito.

El despacho fiscal también dispuso realizar una inspección técnico-policial y elaborar un croquis secuencial del accidente, además de otras actuaciones relacionadas con las pesquisas. La Policía deberá recopilar los elementos solicitados para continuar con las investigaciones.

De esta manera, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación por el accidente en la Panamericana Norte, que dejó dos personas fallecidas en SMP. Las diligencias incluyen peritajes, declaraciones, registros audiovisuales y exámenes forenses para establecer las responsabilidades penales que correspondan.