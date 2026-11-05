Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para compra y venta este jueves 5 de noviembre

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Consulta cuál es el precio de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este jueves 5 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Así cotiza en Sunat

El precio del dólar hoy en Perú, jueves 5 de noviembre, presenta ligeras variaciones durante las primeras horas de la jornada. Conocer a tiempo cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano te permitirá anticiparte al entorno fluctuante y saber si es el mejor momento para cambiar dólares por soles o viceversa.

Asimismo, el precio del dólar es un indicador económico para inversionistas, empresarios, debido a que impacta directamente en sus operaciones, y para la ciudadanía en general que usan la moneda extranjera para obligaciones en dólares o calcular el valor de sus ahorros.

En ese sentido, antes de tomar alguna decisión financiera y cuidar mejor tu poder adquisitivo, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, precisamente en la mañana de este jueves.

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 4 de noviembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,447 S/ 3,452

Los valores del tipo de cambio del dólar, reflejados en el portal de la Sunat, reflejan una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, miércoles 4 de noviembre, donde la compra de la divisa era de S/ 3,459 y la venta presentaba un precio de S/ 3,466.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy en Perú

Recuerda que el precio del dólar puede variar y ser diferente al cierre de la jornada de hoy, ya que se ve influenciado por distintos factores locales y económicos. Asimismo, se aconseja que antes de realizar operaciones con el "billete verde" se compare las tasas no solo en el mercado oficial, sino también en el paralelo o las casas de cambio en Perú.

Conoce a cuánto cotiza el dólar Ocoña o "de la calle", es decir el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo, en la mañana de este jueves 5 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,430 | Venta S/ 3,460, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el precio del dólar ayer, 4 de noviembre

El precio del dólar cerró la jornada de ayer, miércoles 4 de noviembre, en S/ 3,4460, con una apertura de S/ 3,4500; mientras que el tipo de cambio interbancario concluyó ese día con un valor promedio de S/ 3,4478, con un máximo de S/ 3,4540 y un mínimo de S/ 3,4400, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En consecuencia, las personas interesadas en adquirir o vender dólares deben comparar las cotizaciones de compra y venta antes de elegir dónde realizar el intercambio. Según los datos de la Sunat el precio del dólar hoy en Perú se cotiza en S/ 3,447 para la compra y S/ 3,452 para la venta, mientras que el dólar paralelo presenta un valor de S/ 3,430 para la compra y S/ 3,460 para la venta.