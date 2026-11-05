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ATU brinda recomendaciones para evitar accidentes durante las intensas lluvias en Lima Sur

La ATU brindó una serie de recomendaciones para la población que utiliza el transporte público a modo de evitar que sufran algún accidente a causa de las intensas lluvias registradas en Lima Sur.

ATU brinda recomendaciones para evitar accidentes ante lluvias
ATU brinda recomendaciones para evitar accidentes ante lluvias (Composición Exitosa)

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2026

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Ante las lluvias que se vienen registrando en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) compartió una serie de recomendaciones dirigidas a peatones, usuarios del transporte público, ciclistas y conductores, con el objetivo de prevenir accidentes y reducir los riesgos durante los desplazamientos por la ciudad.

ATU brinda recomendaciones por intensas lluvias

Por medio de sus redes sociales, la entidad exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones antes de salir de casa y movilizarse con calma, considerando que las lluvias pueden generar dificultades en las vías, reducir la visibilidad y ocasionar superficies resbaladizas.

Las recomendaciones están dirigidas a todos los ciudadanos que circulan por Lima y Callao, independientemente del medio de transporte que utilicen. La ATU recordó que movilizarse con calma y respetar las medidas de seguridad puede contribuir a evitar incidentes en las vías.

"Si sales de casa, toma tus precauciones y movilízate con calma. Sigue estas recomendaciones para evitar riesgos y llegar seguro a tu destino", expresó la institución.

¿Qué recomendaciones deben seguir los peatones durante las lluvias?

En el caso de los peatones, la ATU recomendó utilizar paraguas o impermeables para protegerse de la lluvia. Asimismo, aconsejó usar zapatillas o zapatos antideslizantes para evitar resbalones y posibles accidentes al caminar por las calles.

La institución también pidió prestar atención al estado de las veredas y evitar transitar por zonas con acumulación de agua, especialmente cuando no sea posible identificar las condiciones de la superficie.

Para quienes utilizan el transporte público, la entidad recordó la importancia de no correr durante los desplazamientos, debido al riesgo de caídas o accidentes. También recomendó evitar las distracciones y seguir las indicaciones del personal encargado del servicio.

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¿Cómo deben movilizarse los ciclistas y conductores?

Por otro lado, la ATU brindó recomendaciones específicas para las personas que utilizan bicicletas como medio de transporte. Entre ellas, destacó la necesidad de reducir la velocidad, frenar con anticipación y evitar circular por zonas muy mojadas, donde podrían perder el control del vehículo.

En cuanto a los conductores, la institución aconsejó disminuir la velocidad, especialmente en los paraderos, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar realizar maniobras bruscas. Además, pidió no utilizar las luces altas y revisar los limpiaparabrisas para garantizar una mejor visibilidad durante el recorrido.

Finalmente, la ATU reiteró su llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de prevención al desplazarse durante las lluvias, a fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad de peatones, ciclistas, pasajeros y conductores en Lima y Callao.

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