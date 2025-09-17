Detonan explosivo en Carabayllo: Así fue el atentado contra el vehículo de regidor municipal

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Minutos de terror vivieron los vecinos de las cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna, en Carabayllo, luego de que en horas de la madrugada desconocidos detonaran un artefacto explosivo en el vehículo de un regidor municipal.

Cámaras de seguridad captaron ataque

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que dejaron el explosivo que remeció y atemorizó a los residentes de Carabayllo. En los videos recopilados se observa al vehículo siniestrado estacionado en los exteriores de la vivienda del regidor.

Minutos más tarde se ve un auto de color mostaza pasar al lado de la unidad para detener su circulación un poco a la altura del auto del regidor para dejar, a través de la ventana, el explosivo en el interior. Rápidamente se alejan y a los segundos el carro estacionado explosiona despertando a todo aquel que se encontraba en los alrededores de la avenida.

La detonación fue tal, que la unidad afectada a resultado destruida, la tela que cubría los asientos se encuentra rota, el coche ya no tiene capota, las lunas del vehículo se hicieron trizas e incluso los dispositivos electrónicos ubicados cerca al volante están destruidos. Ni los fierros se salvaron, pues terminaron totalmente doblados.

Vecinos atemorizados por inseguridad

Un equipo de Exitosa acudió a la zona afectada para recoger el malestar de los moradores, quienes denunciaron sentirse abandonados por las autoridades debido al aumento de la inseguridad. Además, revelaron que algunos han tenido que cerrar negocios por temor a atentados.

"Lo que si ha habido acá son robos, matanza, acá en la esquina han matado. Si [estamos asustados], yo tengo dos negocios pero no puedo abrir por eso está cerrado, no se puede por esta delincuencia, no hay quien nos respalde, ni la presidenta, no hay ninguna autoridad. Serenazgo pasa, corretean y se van", contó un vecino.

Los residentes pidieron mayor presencia policial, para así sentirse más seguros ante la creciente criminalidad, pues algunos aseguraron no ver presencia policial.

"Debe haber policía, alguien más que resguarde. No [se ve presencia policial], solamente serenazgo pasa, pero pasan de frente", aseguró otros de los moradores del lugar afectado.

Por su parte, el regidor afectado, Yhony Montero Castro, informó que ha presentado la denuncia correspondiente en la comisaría de Santa Isabel por la detonación de su vehículo y ha descartado que el ataque sea a causa de una extorsión.