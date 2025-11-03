Este 5 de noviembre será FERIADO no laborable: ¿Qué se celebra y quiénes se beneficiarán con esta fecha?

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Llegó noviembre y con ello una fecha en el que un determinado grupo de trabajadores podrá tener un feriado no laborable este miércoles, 5 de noviembre. Conoce en esta nota el motivo detrás de la medida.

¿Por qué es feriado no laborable el 5 de noviembre?

El 1 de noviembre se celebró el 'Día de Todos los Santos', un feriado nacional que permitió a los peruanos poder tener un día libre y pasar un momento familiar; sin embargo, según la Ley N.º 31701, que fue publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en 2023, en el aún gobierno de Dina Boluarte se establece un nuevo feriado no laborable para un determinado sector.

Según la normativa, la medida se aplica el 5 de noviembre para los trabajadores y trabajadoras de los gobiernos locales en el desarrollo y funcionamiento de las ciudades, ya que en esa fecha se celebra el 'Día del Trabajador Municipal' a nivel nacional. Asimismo, se resalta que la referida jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal.

La medida beneficiaría a casi 7,000 obreros municipales a escala nacional. Cabe destacar que, a diferencia de otros feriados nacionales, esta jornada no laborable no aplica para el sector privado ni para otras entidades del Estado.

'Día del trabajador municipal': Beneficiarios

La Ley N.º 31701 también resalta que los beneficiarios serán tanto el personal administrativo como los obreros municipales que cumplen funciones en distintas áreas, desde limpieza pública y parques hasta gestión vecinal y atención ciudadana.

Además, deja en claro que recibirán su pago sin descuentos ni afectaciones a sus derechos laborales, pese a que tendrán este día libre para ellos y pasar más tiempo con sus familias. En ese marco, ten en cuenta que por este motivo no habrá atención en los municipios y el trabajo se reanudará al día siguiente en su horario habitual.

Finalmente, cabe destacar que el 'Día del Trabajador Municipal' busca rendir homenaje a quienes, desde los gobiernos locales, sostienen la vida de nuestras ciudades, garantizando servicios, mantenimiento urbano y desarrollo comunitario.

¿Qué feriados quedan este 2025?

Si no eres trabajador municipal y por ende, no puedes descansar este 5 de noviembre, no te preocupes, ya que quedan otros feriados nacionales este 2025, según el calendario oficial. Son los siguientes:

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad.

De esta manera, se reveló que este miércoles, 5 de noviembre, será feriado no laborable, tal como lo establece la Ley N.º 31701, por ser el 'Día del Trabajador Municipal' a nivel nacional.