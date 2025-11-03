Petroperú: Cambio de directorio se concretaría esta semana, confirmó la Ministra de Economía

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Economía

El cambio de directorio de la empresa estatal Petroperú se concretaría durante esta semana, según confirmó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, en el marco del encuentro del Ejecutivo con los gremios empresariales.

Se asegurarán de elegir perfiles alineados

En un evento que contó con la participación del Presidente José Jerí, el Premier Ernesto Álvarez y el Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, Miralles señaló que el cambio llega después de una evaluación minuciosa.

"En la Junta General de Accionistas hemos efectuado una evaluación de los perfiles alineados a cumplir con lo que queremos que sea la empresa. Entonces hay una primera evaluación que se estaría concretando esta semana con el cambio de directorio", señaló.

La Ministra del MEF reconoció que dicha búsqueda de profesionales idóneos "ha tomado unos días", debido a la necesidad de que "los directores elegidos estén con una visión alineada a lo que este Gobierno quiere de la empresa".

Si bien ya se ha realizado esta primera evaluación, Miralles agregó que no se revelarán los nombres de los nuevos integrantes del directorio de la petrolera estatal hasta el momento en que se concrete este cambio.

Balance de la gestión financiera del exdirector de Petroperú

Denisse Miralles también subrayó el mal manejo económico que tuvo Petroperú bajo la presidencia de Alejandro Narváez, quien ya fue removido del cargo.

"Petroperú debe ser autosostenible, generar esos ingresos y no haber sido lo que es en los últimos años, generando altos costos y poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país", manifestó.

Petroperú retira a Óscar Vera como gerente general

El 24 de octubre, la empresa del rubro de combustibles anunció que Vera no continuaría en el cargo principal de la gerencia general, siendo reemplazado por José Rodríguez.

Mediante la resolución SMV N.º 005-2014-SMV/01, Petroperú indica que le comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre la decisión tomada. Esto como parte del cumplimiento del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada.

Comunicado de Petroperú sobre los cambios en la gerencia general.

Narváez también fue removido

Mediante un comunicado publicado el pasado 17 de octubre el Ministerio de Emergía y Minas (Minem) acordó destituir a Alejandro Narváez de la presidencia del directorio de Petroperú. El argumento para su destitución fue el fortalecimiento y la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión empresarial estatal.

"En el marco del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión de las empresas públicas, la Junta General de Accionistas de Petroperú informa lo siguiente: se ha dispuesto el cese de funciones del presidente del directorio de Petroperú (Alejandro Narváez)" indicaba el texto.

Con este nuevo directorio, el Gobierno de José Jerí continúa implementando medidas contundentes con el propósito de ejecutar un cambio en torno a las instituciones estatales y sus dirigentes, en línea con un progreso real de la economía nacional.