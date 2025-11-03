Alex Valera anhela retirarse en Universitario y se pone la valla alta: "Mi sueño sería pasar a 'Lolo' en goles"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2025 ha significado hasta el momento una de las mejores a nivel personal de Alex Valera, consiguiendo el tricampeonato y siendo el máximo goleador de Universitario. Sin embargo, el delantero quiere más y en una reciente entrevista expresó los sueños que tiene con los cremas: ser el máximo goleador por encima de 'Lolo' Fernández.

Quiere dejar huella en la 'U'

En diálogo con el podcast 'En la Barra con Black', el ariete de 29 años habló sobre lo que ha sido esta sólida campaña de los merengues y su deseo de dejar un legado en Ate. En ese sentido, manifestó que le gustaría dejar el fútbol profesional con el actual tricampeón nacional.

"Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que el club hizo por mí y por las oportunidades que he tenido para ir creciendo como profesional. Me encantaría entrar a la historia del club y que los hinchas me recuerden como el jugador que dejaba todo en la cancha", sostuvo Valera.

Sobre algo en especial que le gustaría dejarle a los hinchas, es una marca que lo deje siempre en la memoria de la gente y en los libros de estadísticas. Su objetivo es superar en goles a Teodoro 'Lolo' Fernández, máximo anotado de Universitario con 345 goles en los 397 partidos entre oficiales (161 goles) y amistosos nacionales e internacionales (184 goles).

"Me gustaría que me recuerden como buena persona. Mi sueño sería pasar a 'Lolo' en goles. Uno como delantero quiere vivir todo eso", indicó.

La revancha de Valera en el exterior

Tras un breve paso por el fútbol de Arabia Saudita, la posibilidad de que el 'rifle' retorne al extranjero es una posibilidad y así lo hizo saber su representante Ricardo Morales. El agente del futbolista aseveró que existe un interés del Brasileirao, con una consulta por parte del Ceará, aunque sin hacer una oferta formal por sus servicios.

Cabe resaltar que el ariete todavía tiene contrato con los cremas por todo el 2026, por lo que si algún club desea contar con sus servicios, tendrá que negociarlo. En lo que va de la campaña, el delantero ha marcado 17 dianas en 39 compromisos oficiales.

Aunque el futuro de Alex Valera lo puede colocar de nuevo en el exterior, el goleador crema se enfoca en su presente y en su anhelo de dejar huella con Universitario de Deportes. Según el 'rifle', su sueño sería retirarse con los merengues y siendo el máximo goleador, por encima del histórico 'Lolo' Fernández.