¿Apretaron a los jugadores? Hinchas de Alianza asistieron al entrenamiento tras el empate ante Melgar

03/11/2025

Alianza Lima volvió a dejar dudas en este Torneo Clausura jugando en Matute luego de empatar 2-2 ante Melgar con un agónico gol de Renzo Garcés. Con este resultado, los blanquiazules se mantienen en la casilla 3 de la tabla acumulada por detrás de Cusco FC con 62 puntos.

Hinchas llegan al entrenamiento de Alianza Lima

Durante el encuentro ante los arequipeños, gran parte de la hinchada comenzó a entonar cánticos contra los jugadores expresando su descontento por el resultado. Ahora, la desazón se materializó ya que un grupo de barrista llegó hasta las instalaciones del EGB en Lurín para conversar con los referentes del plantel luego de este resultado.

De acuerdo a las imágenes compartidas por América TV, los hinchas de Alianza Lima ingresaron sin protagonizar ningún hecho violento para luego sostener una charla de varios minutos con el primer equipo donde les transmitieron su incomodidad por el opaco rendimiento mostrado en los últimos encuentros.

Paolo Guerrero habla tras visita de hinchas al entrenamiento

Luego de los trabajos bajo las ordenes de Néstor Gorosito y de conversar con los aficionados que asistieron a Lurín, Paolo Guerrero conversó con la prensa que aguardaba por conocer su postura ante este hecho.

El 'Depredador' indicó que esto se trató de solo una conversación en la cual entendía el reclamo del hincha por no haber ganado el último encuentro en Matute. Además, indicó que tanto él como sus compañeros están enfocados en lograr el objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de manera directa.

"Hemos conversado con los hinchas que están apoyando. Se entiende, el hincha quiere ver a Alianza ganar, al mejor equipo del Perú ganando y nada. Seguir trabajando, corregir los errores y el miércoles nos espera un partido difícil, pero sabemos que tenemos que ganar", indicó.

Por último, precisó que la idea es sumar los seis puntos que restan por jugar ya que están mentalizados en cerrar la campaña de la mejor manera.

"Con la mejor expectativa y esperando el resultado que necesitamos y que queremos y nos faltan dos finales y luego la liguilla que va ser importante para nosotros. El objetivo lo tenemos claro. Seguir con el objetivo en la cabeza, enfocarnos para cumplirlo y con la preparación que tiene ser con enfoque total. No solo con Chankas, Alianza tiene que salir por los 3 puntos en cualquier estadio y ciudad", añadió.

De esta manera, un grupo de hinchas visitó los entrenamientos de Alianza Lima para reclamar a los jugadores tras el último empate ante Melgar en Matute.