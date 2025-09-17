Comas: Conductor de bus de transporte público fue herido de bala cuando recogía pasajeros

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un conductor de la empresa de transporte público Impulsa Express fue impactado con dos balazos mientras conducía el bus lleno de pasajeros cerca al hospital Sergio Bernales.

Alrededor de las 07:00 de la mañana de este miércoles, un conductor de la empresa de transporte Impulsa Express, que cubre la ruta Carabayllo - Ate, fue atacado por dos delincuentes abordo de una motocicleta.

Los delincuentes armados se acercaron hacia el asiento del piloto y cuando estuvieron cerca dispararon contra el chofer dos balazos que impactaron contra él. Este se encontraba en ruta con pasajeros a bordo que, afortunadamente, no fueron heridos. Sin embargo, el vehículo sí resultó dañado en el asiento del conductor y el asiento posterior de pasajeros.

El agraviado fue identificado como Raúl Laurente Herrera quien ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional E. Sergio Bernales en el distrito de Comas donde viene siendo atendido. Según la declaración de un usuario testigo, los disparos habrían impactado en el cuello y rostro del chófer.

"La moto estaba siguiendo al custer cuando frena para llegar al paradero, la moto se para y el delincuente le dispara dos veces al señor", indicó el testigo.

Otro testigo comentó que los mismos pasajeros se organizaron para poder trasladar al agraviado hacia el Hospital para recibir atención médica.

"Un señor que estaba por ahí se ofreció a manejar el carro, se subió y sacaron al chofer de su asiento y manejó para trasladarlo al hospital", narró.

Según información policial, la empresa de transporte vendría siendo extorsionada por dos organizaciones criminales que les exigen el pago de cobro de cupo todos los días para no atentar contra su vida. La comisaría de Santa Isabel tiene a cargo la investigación del caso.

Empresa de transporte recibió otro atentado el último fin de semana

Este no ha sido el único ataque contra la empresa de transporte. El último atentado ocurrió el pasado viernes por la noche cerca al paradero Chifa en el distrito de Carabayllo. Con el mismo modus operandi, dos criminales en moto dispararon contra el vehículo en marcha, sin embargo, el conductor logró cubrirse de los disparos y salvó de morir en el atentado.

En menos de cinco días, la empresa de transporte público Impulsa Express sufrió dos atentados contra los chóferes de sus vehículos por un posible cobro de cupo.