Alcalde de Santa María del Mar sobre reinició del cobro de peajes en la Panamericana Sur: "Es un desacato a un mandato judicial"

Frente al reinicio del cobro de los peajes administrados por Rutas de Lima en Villa El Salvador y Punta Negra, el alcalde del distrito de Santa María del Mar, Hugo Monteverde, cuestionó lo adoptado por la concesionaria, señalando que si bien han presentado su apelación, está no ha sido admitida en el Poder Judicial (PJ).

Como se recuerda, la empresa volvió a cobrar en las garitas de Lima sur desde la medianoche del domingo 2 de noviembre, tras recibir, el miércoles 29 de octubre, la orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac de suspender el servicio, por presuntamente atentar contra el derecho al libre tránsito de la ciudadanía.

No descarta denunciar a Rutas de Lima ante la Fiscalía

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el burgomaestre exhortó al juzgado a que se pronuncie sobre los plazos de aplicación de la sentencia emitida la semana pasada, puesto que, considera que existe un desacato por parte de Rutas de Lima. En ese sentido, mencionó a Exitosa que "de no tener la respuesta" lo más breve posible, procederá a denunciar a la cita empresa.

"Nosotros queremos proceder, como siempre de una manera correcta. Lo que hemos hecho, es pedir al juzgado que aclare que la sentencia es de ejecución inmediata y si no recibimos respuesta inmediata del juzgado se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía por el desacato a una medida judicial", aseveró.

En ese sentido, el alcalde mencionó que esta mañana tuvo una audiencia con la jueza Merati Trujillo Padilla y que por ley le corresponde dar respuesta a lo solicitado en el mismo día; por consecuencia, este mismo lunes dará lectura a lo planteado por ambas partes.

Conductores muestran su rechazo

Un equipo de Exitosa se dirigió desde tempranas horas del día al peaje de Villa El Salvador no solo para constatar el reinicio de sus operaciones, también para recoger las molestias de los conductores, quienes rechazaron rotundamente lo dispuesto por Rutas de Lima.

"Totalmente en desacuerdo, desde ya esto no tenía ni una sola razón y ahora que han vuelvo a cobrar, no imagínese", indicó un transportista, señalando que paga aproximadamente entre S/ 20 de ida y de vuelta para transitar en la Panamericana Sur.

Misma situación se vive también en Punta Negra, donde los vecinos de la zona y de los distritos aledaños, así como de los transportistas, han cuestionado el retorno del cobro del servicio por la afectación a sus bolsillos.

De esta manera, el alcalde de Santa María está a la espera de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la aplicación del fallo que obliga a Rutas de Lima a dejar de cobrar el servicio de peajes. Los vecinos de los distritos afectados y los transportistas en general respaldan la suspensión del servicio por su elevado precio.