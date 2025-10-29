Tragedia aérea en Cusco deja tres fallecidos: Víctimas serían provenientes de Lima, señala fiscal

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el fiscal provincial de La Convención, Gastulo Portilla, informó que los tripulantes del accidente del helicóptero siniestrado provendrían de la ciudad de Lima. Por su parte, el MTC informó sobre sobre el inicio de investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación para determinar la causa del accidente.

Tripulantes serían de Lima

El accidente aéreo ocurrido durante la tarde del miércoles 29 de octubre dejó a tres tripulantes de un helicóptero de la empresa Helisur fallecidos tras operaciones en una planta de gas en La Convención, Cusco.

El helicóptero de la empresa Helisur operaba en la planta de gas natural Malvinas en Cusco, a cargo de la empresa Pluspetrol, que informó sobre el sensible fallecimiento en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas, ubicada en el distrito de Megantoni.

El fiscal provincial titular mixto de la Fiscalía Provincial Mixta de la provincia de La Convención, Gastulo Portilla, preciso que se trata de la caída del helicóptero de carga, no de pasajeros.

"Se está viendo la posibilidad de transportárseles o llevarlos a la Morgue de la Provincia de La Convención, Quillabamba o a Lima (...) Se ha indicado es que los caídos serían de Lima y sus familiares estarían en Lima, estarían ya informados sobre este accidente", indicó.

El fiscal provincial indicó que aún no cuenta con la identificación de las personas fallecidas, tampoco desde la empresa donde laboraban los tripulantes. "Todavía no, la comisaría PNP de Camisea ya está en el lugar, están realizándose las pericias correspondientes y aún no nos remiten el nombre de las personas fallecidas", precisó.

Según indica, la información preliminar ofrecida por las empresa Helisur, dueña del helicóptero, y Pluspetrol, lugar donde ocurrieron los hechos; indicaron se trataría de un "evento no deseado", mas las causas estarían por determinar.

MTC informa sobre investigación

En un reciente comunicado, el MTC detalló de manera oficial el accidente aéreo ocurrido durante la tarde del miércoles alrededor de las 14;30 horas, en Cusco dejando a tres trabajadores fallecidos durante una operación en inmediaciones de una planta de gas.

Ante el hecho, el ministerio indicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), grupo que realiza las diligencias de investigación para determinar las causas del accidente aeronáutico. "Viene adoptando acciones correspondientes, de acuerdo a los protocolos destinados a determinar las causas del accidente", puntualizó.

A la opinión pública. 🚨 pic.twitter.com/uqR72RFROr — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) October 29, 2025

En el comunicado ratifica su solidaridad con las familias de los tres tripulantes fallecidos que ocupaban la nave aérea donde se encontraba un piloto, un copiloto y un mecánico de abordo.