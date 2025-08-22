Villa El Salvador: Niño suplica por su vida a asaltantes armados durante robo a un restaurante

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Minutos de terror vivieron los comensales y un niño en un restaurante, ubicado en la avenida Mariátegui en Villa El Salvador, durante el violento asalto contra el local. El pequeño entró en pánico durante lo ocurrido, por lo que suplicó por su vida.

Cámaras de seguridad captan asalto

El hecho se registró alrededor de las 10 p. m. del jueves 21 de agosto y fue grabado por las cámaras de seguridad del lugar. En el material fílmico se observa a tres sujetos que llegan en un vehículo de color blanco, para estacionarse en exterior del local.

Posteriormente, ingresan al local encapuchados y vestidos con poleras de color negro, gris y azul, para, de manera violenta y con arma de fuego en mano, acercarse a los clientes para amenazarlos. El robo fue en cuestión de minutos, logrando despojar a los presentes de dinero y teléfonos móviles.

Entre los presentes se encontraba un niño, de aproximadamente 8 años, que aguardaba su comida en una de las mesas más cercanas al mostrador. Al notar el peligro, el niño se atemorizó generando que quisiera escapar, pues tenía monedas en la mano, el vuelto de su pedido.

El menor trató de acercarse a la puerta, pero un delincuente no le permitió escapar, a lo que él decidió extender su brazo para entregar el dinero mientras pedía que no le hagan daño. Los delincuentes tomaron el dinero y huyeron rápidamente, dejando al niño temblando y llorando, por lo que la dueña del local, quien en todo momento trató de tenerlo cerca, lo abrazó tras lo acontecido.

Exigen seguridad en la zona

La dueña del establecimiento relató cómo se vivieron aquellos minutos de terror en el establecimiento y como observó al menor de edad que había acudido a comprar comida y solo esperaba el pedido para volver a su casa.

"Lo que yo veo es que entran caminando los tres, apuntaron con el arma y empezaron a quitar las pertenencias. A mi me apuntan y es cuando tengo que salir de la barra y se llevan todo el dinero de la caja. Apuntaron el arma, uno de ellos también al niño que estaba ahí presente. Él estaba muy asustado, empezó a temblar, empezó a decir 'no me mates, tengo solamente 6 soles, toma'. (...) Abrazo al niño porque seguía temblando y me decía 'no quiero morir'", contó.

Además, denunciaron que los delincuentes, tras el asalto se dirigieron al local contiguo para cometer el mismo acto. Inclusive detallaron que uno de los implicados fue visto merodeando por la zona a bordo de una motocicleta en horas de la tarde.

En ese sentido, solicitaron mayor seguridad por parte de las autoridades, pues temen que estos delincuentes que sembraron el terror en dos negocios de la zona vuelvan a atentar contra la seguridad de los ciudadanos en Villa El Salvador.