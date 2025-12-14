Elecciones presidenciales en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan en la segunda vuelta

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Llegó la hora de la verdad. Tras una campaña llena de propuestas totalmente extremas, la izquierdista Jeannette Jara y el conservador derechita José Antonio Kast, se enfrentan este domingo 14 de diciembre en la segunda vuelta presidencial que catalogará a uno de los dos como nuevo mandatario o mandataria de Chile para los próximos cuatro años.

Vale recordar que, la primera vuelta se desarrolló el pasado 16 de noviembre, y tras confirmarse el pase al balotaje de ambos candidatos presidenciales, de inmediato, los candidatos derechistas Evelyn Matthei y Johannes Kaiser anunciaron una "alianza" con Kast, con el objetivo de que logre llegar al Palacio de La Moneda en lugar de Gabriel Boric.

¿Qué proponen en Jara y Kast?

El gran debate de campaña en la recta final rumbo a la segunda vuelta ha sido la crisis migratoria, la cual ha tenido dos visiones totalmente distintas por parte de ambos políticos y muy respaldada por sus simpatizantes.

Por ejemplo, la socialista propone un empadronamiento biométrico temporal y la implementación de programas de integración laboral en favor de los extranjeros que habitan su país. Asimismo, propone el uso de la inteligencia financiera y el seguimiento del dinero ilícito para desarticular el crimen organizado en su país.

A su vez, Kast es conocido desde el inicio por su espíritu de "mano dura" para enfrentar la migración en tierras chilenas. Su estrategia ha sido en todo momento la expulsión de foráneos ni bien asuma la presidencia en marzo del 2026. Así como, el endurecimiento penal, la militarización y defensa policial y el cierre de fronteras para hacerle frente a la inseguridad ciudadana que registra su país.

En materia económica, la candidata Jara plantea una mayor intervención del Estado y el sostenimiento de programas sociales, sus contendor van por el crecimiento, la inversión privada y la reducción de impuestos.

Chilenos sufragan en su embajada de Lima

Tal como ocurrió en noviembre último, más de 15 millones de chilenos acuden hoy a las urnas a elegir a su nuevo mandatario o mandataria. En el Perú, aproximadamente 2 008 ciudadanos del país fronterizo harán lo propio en su embajada ubicada en San Isidro.

En comunicación con Exitosa, José Luis Briceño, cónsul de Chile en Lima, precisó que como las elecciones fuera de Chile son voluntarias no es de total seguridad que todos sus connacionales inscritos participen en la jornada electoral. Para ello, los instó a revisar sus datos en la web del Servicio Electoral de Chile (Servel) a través del siguiente enlace: https://consulta.servel.cl/

🔴🔵#EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | El cónsul general de Chile en Lima, José Luis Briceño, informó que 2,008 ciudadanos están habilitados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas.



El proceso también se viene realizando en las ciudades de Arequipa y en Tacna y las mesas de sufragio estarán abiertas hasta las 6:00 p. m., posterior a ello empezarán con el conteo para remitirlo a Chile. Los primeros resultados están previstos a darse dos horas después.

Chile elige hoy a su presidente o presidenta, con la mira en recuperar su economía y la crisis migratoria originada, en gran parte, por el régimen venezolano de Nicolás Maduro.