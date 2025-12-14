Crisis en Acción Popular: "La irresponsabilidad de unos ambiciosos nos saca de carrera", asegura García Belaunde

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El excongresista y militante de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, expresó su pesar por la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de excluir a su partido político de los próximos comicios generales, a desarrollarse el 12 de abril del 2026.

En un fallo hecho público este sábado 13 de diciembre, el organismo electoral resolvió que se presentaron "vicios sustanciales" durante las elecciones internas que se llevaron a cabo el 7 de diciembre último, no habiendo opción a volver a celebrarse debido a que el cronograma electoral es inquebrantable.

#LoÚltimo | El Pleno del JNE resolvió declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para definir a sus candidatos para las Elecciones Generales #2026, por presentar vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia...

Acusa fraude al interior del partido

En entrevista con Exitosa, el correligionario acciopopulista resumió el hecho en base a la "ambición" de algunos de los militantes partidarios, quienes, por sus malos manejos en su afán de llegar a la presidencia, han propiciado a dejar fuera de carrera a la agrupación política que fundara el expresidente Fernando Belaúnde Terry.

En diálogo con Exitosa, el excongresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde afirmó que la "irresponsabilidad de unos cuantos ambiciosos" sacó al partido de la carrera electoral y subrayó la necesidad de refundarlo.



📡 6.1 señal... pic.twitter.com/kR1A2ClBVb — Exitosa Noticias (@exitosape) December 14, 2025

En esa misma línea, lamentó que por primera vez, en su vida política, hayan sido excluidos de una contienda electoral por una acción de "fraude" cuando en el pasado se encargaron de denunciar esta irregularidad, citando, por ejemplo, este flagelo en las comicios de 1962, los cuales conllevaron a su suspensión, realizándose al año siguiente.

Esta decisión del Pleno del JNE, calificada como "drástica" por el exparlamentario, debe ser un llamado a la "renovación política", acusó, debido a la "crisis" en la que están sumergidos institucionalmente, dejando a un lado las posturas y toda acción que puedan presentar Alfredo Barnechea y Edmundo del Águila.

"Lo cierto es que ha habido irregularidades, los que hemos participado sabemos que hubo irregularidades perfectamente bien, y entonces esa es una realidad. El Jurado ha actuado de oficio y son inapelables sus decisiones (...) no podemos negarnos o cegarnos ante un hecho tan evidente y tan grave, por eso hay que refundar el partido otra vez", enfatizó.

¿Qué dijo Barnechea tras ya no poder participar en las elecciones del 2026?

Uno de los primeros en pronunciarse tras lo dispuesto por el JNE fue el ahora excandidato presidencial Alfredo Barnechea, quien, acusó de "irregular" lo resuelto por el organismo electoral.

"Esta es una decisión completamente ilegal que la vamos a apelar, vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del JNE y quiero decirles que no saben con quién se están enfrentando", indicó a Canal N.

Añadió que, la ONPE había definido como "transparente" las elecciones internas que lo dieron como ganador con miras a llegar a Palacio de Gobierno en el 2026. Frente a esta situación, la cual, según él, "avergüenza a la democracia peruana", indicó que van a llegar "hasta las últimas consecuencias" con tal de lograr la participación de Acción Popular en la próxima justa electoral.

Las disputas internas en el partido político se reflejan con lo decretado por el JNE. Militantes de todas partes exigen un Pleno Extraordinario para abordar esta problemática, la cual también los deja sin representación en el próximo Congreso bicameral y Parlamento Andino para los próximos cinco años.