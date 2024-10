"Vivimos la extorsión formal e informal": Bodegueros denuncian ser amenazados por fiscalizadores y delincuentes

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, denunció que los pequeños empresarios sufren extorsión formal e informal, viniendo la primera por parte de los fiscalizadores, mientras que la segunda es efectuada por los delincuentes.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Choy indicó que "por cualquier cosita" los fiscalizadores buscarían cerrar sus negocios, llegando incluso a pedir propinas para no proceder. A ello se le suma la delincuencia, lo que finalmente vuelve aún más complicado el hecho de mantener un negocio.

"Nosotros vivimos dos tipos de extorsión, la formal e informal. En cuanto a la formal, por ejemplo, que vienen los fiscalizadores municipales y por cualquier cosita te quieren cerrar el negocio y en algunos casos hasta te dicen 'somos caja chica', te piden su propina para no cerrar y, por el otro lado, tienes la delincuencia que también viene y te cobra su propia (...) estamos en medio de dos situaciones que hace más difícil tener un local", declaró a nuestro medio.

Asimismo, remarcó que la actual situación que vive el país no está como para desarrollarse y crecer como empresario, puesto que las ventas tampoco han mejorado debido a la crisis económica.

"La situación no está como para desarrollarnos y crecer. Las ventas tampoco han mejorado, la situación económica cada vez es más triste, compran menos (...) no alcanza la plata, ya no te compran una botella de aceite de un litro", agregó.