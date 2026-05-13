Disparos en el Senado de Filipinas: Intento de arresto desata caos y genera pánico entre congresistas

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una ráfaga de disparos se reportó este miércoles 13 de mayo en el Senado de Filipinas después de que autoridades militares ingresaran al recinto con el objetivo de arrestar a un senador buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).

Según informan medios internacionales, se desconoce hasta el momento quiénes efectuaron los disparos dentro del senado filipino, así como si existe presencia de otro personal de seguridad en el edificio.

Senador filipino es buscado por la Corte Penal Internacional

El senador con requisitoria internacional se trata de Ronald dela Rosa, también conocido como "Bato". Este se había refugiado en su oficina legislativa desde el lunes cuando la Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto. En sus redes sociales, el parlamentario instó a la población a movilizarse para evitar su captura.

Según informa Amnistía Internacional, Dela Rosa tuvo un papel clave en la "guerra contra las drogas" que dirigió el gobierno del expresidente Rodrigo Duterte. Se desempeñó como jefe superior de policía de Dávao, en donde el exmandatario habría establecido un escuadrón de la muerte cuando fungía como alcalde.

Ronald 'Bato' dela Rosa, ex jefe de la Policía Nacional de Filipinas.

La orden de CPI concluyó que "había motivos razonables para pensar" que Dela Rosa cometió crímenes de lesa humanidad ya que habría tenido conocimiento directo sobre la muerte de 32 personas entre 2016 y 2018.

Por este mismo caso de crimen de lesa humanidad, en marzo de 2025, el expresidente Rodrigo Duderte fue detenido y transferido a la Corte de La Haya para enfrentarse a cargos. Actualmente, se encuentra bajo custodia en espera de juicio.

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