Whatsapp confirma que comenzará a ser una app de pago, conoce aquí todos los detalles

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la era de las plataformas de streaming de paga, la aplicación WhatsApp se suma a la lista de servicios que se contratan con una suscripción mensual que pagan los usuarios.

Dicha medida ya se podrá aplicar a las personas que cuenten con un dispositivo móvil de la marca Apple desde el 8 de mayo. Asimismo, esta propuesta promete ofrecer un nivel mucho más amplio de personalización a los usuarios por medio de

¿Cuánto costaría tener la versión de WhatsApp Plus?

Según lo difundido por el portal WABetaInfo, una página especializada en actualizaciones de la aplicación, las novedades de WhatsApp Plus para los usuarios con dispositivos iphone estarían cada vez más cerca, comenzando por el continente europeo.

El servicio que ya estaría funcionando en Europa, aparece con un precio de 2.49 euros al mes, un costo que puede variar cuando llegue al Perú. Pese a que aún no se sabe la fecha que este servicio podría comenzar a ser una opción en el país, la actualización se llevaría progresivamente.

WhatsApp Plus is rolling out premium features to iOS users!



WhatsApp Plus is a subscription plan now available to a limited number of iOS users.https://t.co/UV23sPwftM pic.twitter.com/rv2qOtuQRJ — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 8, 2026

Algunas de las principales funciones de WhatsApp Plus en dispositivos iPhone serían:

18 colores de tema para personalizar la interfaz.

14 nuevos íconos para cambiar la apariencia de la app.

Stickers exclusivos con efectos animados.

Posibilidad de fijar hasta 20 chats, frente al límite actual de 3.

Configuración avanzada de listas de chats con temas (trabajo, familia, etc.), tonos y alertas grupales.

10 tonos premium para llamadas.

Como parte de este cambio, la empresa Meta también consideró que la versión gratuita seguirá funcionando con normalidad, esto incluye funciones como enviar mensajes, hacer llamadas, compartir archivos y usar grupos, este tipo de servicios que ofrece la app no tendrán ningún costo.

Usuarios con dispositivos móviles Android también fueron considerados

La aplicación WhatsApp comenzó a realizar pruebas de este tipo de suscripción premium también para usuarios de Android a través de su versión beta, identificada como la actualización 2.26.15.11. Incluso, uso también uso el nombre de WhatsApp Plus, en ese caso, este nuevo plan permitiría acceder a funciones exclusivas y opciones avanzadas de personalización a cambio de un pago mensual.

Finalmente, la implementación de este servicio a manera de opción para los usuarios marca un momento importante para la compañía que se mantuvo tantos años con una versión gratuita, una medida que en poco tiempo hizo que millones de personas usarán los servicios que ofrece la aplicación, que principalmente es la comunicación eficaz con otros dispositivos.