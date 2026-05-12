Perú es nominado a Mejor Destino de Sudamérica en los World Travel Awards: Así es como puedes votar

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú vuelve a estar en el centro de la atención internacional. En la edición 2026 de los World Travel Awards (WTA), el país ha sido nominado como Mejor Destino de Sudamérica, la categoría más prestigiosa de estos galardones que reconocen la excelencia en la industria turística mundial.

La postulación refuerza la imagen del país como un destino integral, capaz de combinar rutas ancestrales, tradiciones milenarias, paisajes memorables y una gastronomía que figura entre las mejores del planeta.

¿Cómo votar por Perú?

La campaña oficial de Marca Perú invita a todos los ciudadanos y amantes del turismo a apoyar la candidatura nacional. El proceso es sencillo:

Ingresar al enlace oficial de votación compartido por los WTA. Crear una cuenta con datos personales. Verificar el correo electrónico para activar el registro. Emitir el voto en la categoría de Mejor Destino de Sudamérica y en las demás nominaciones donde aparece Perú.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 12 de junio de 2026, y cada voto cuenta para consolidar la posición del país en el ranking regional.

¡#VotaPorPerú como Mejor Destino de Sudamérica!👉 https://t.co/rFQ7YhFY7E

Perú está nuevamente nominado a competir por este galardón en los World Travel Awards 2026 🥇. Rutas ancestrales, tradiciones milenarias, paisajes memorables y una de las gastronomías más exquisitas del... pic.twitter.com/tjS5y2DWuY — Marca PERÚ 🇵🇪 (@marcaPERU) May 13, 2026

Las demás nominaciones de Perú

Además de la categoría principal, Perú compite en 21 nominaciones que reflejan la diversidad de su oferta turística:

Machu Picchu : Atracción turística líder de Sudamérica, donde ya acumula ocho victorias consecutivas.

: Atracción turística líder de Sudamérica, donde ya acumula ocho victorias consecutivas. Destino Cultural Líder : Perú busca su undécimo reconocimiento.

: Perú busca su undécimo reconocimiento. Destino Culinario Líder : categoría en la que ha sido premiado doce veces.

: categoría en la que ha sido premiado doce veces. Destino Verde, Turismo de Aventura y Naturaleza : resaltando la biodiversidad y experiencias sostenibles.

: resaltando la biodiversidad y experiencias sostenibles. Turismo Deportivo y Juvenil : nuevas categorías donde Perú busca posicionarse.

: nuevas categorías donde Perú busca posicionarse. Lima : nominada como mejor destino urbano, ciudad cultural líder, destino romántico, sede para viajes de negocios, escapadas urbanas, festivales y eventos, además de reuniones y conferencias.

: nominada como mejor destino urbano, ciudad cultural líder, destino romántico, sede para viajes de negocios, escapadas urbanas, festivales y eventos, además de reuniones y conferencias. Máncora : compite como destino líder de playa.

: compite como destino líder de playa. Destino de Cruceros y Avistamiento de Ballenas : resaltando la oferta marítima.

: resaltando la oferta marítima. Turismo Responsable : con el proyecto Sendero de las Llamas .

: con el proyecto . Promperú : nominada como mejor oficina de turismo de Sudamérica.

: nominada como mejor oficina de turismo de Sudamérica. Aeropuerto Jorge Chávez : Mejor Aeropuerto de Sudamérica.

: Mejor Aeropuerto de Sudamérica. Costa del Sol Wyndham Lima Airport : Mejor hotel de aeropuerto.

: Mejor hotel de aeropuerto. The Club LIM: Mejor sala VIP de aeropuerto.

La nominación de Perú como Mejor Destino de Sudamérica y sus múltiples candidaturas en los World Travel Awards 2026 reflejan el esfuerzo conjunto de instituciones, comunidades y empresas por consolidar al país como líder turístico regional.

Desde Machu Picchu y la gastronomía hasta la modernización del Aeropuerto Jorge Chávez, cada postulación refuerza la identidad cultural y la competitividad internacional. La participación ciudadana en las votaciones será clave para que Perú mantenga su hegemonía y siga mostrando al mundo por qué es un destino único.