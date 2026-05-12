Alianza militar: Perú y EE.UU. extienden convenio de atención médica para militares hasta 2031

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú y Estados Unidos han formalizado la prórroga de un convenio clave que garantiza asistencia médica gratuita para el personal militar y sus dependientes directos. Este acuerdo binacional asegura la cobertura hospitalaria recíproca en instalaciones de ambos países, consolidando la confianza entre sus instituciones de defensa.

Compromiso bilateral en salud

Según el Ministerio de Defensa, este pacto de reciprocidad permite que los soldados peruanos y sus dependientes accedan a tratamientos hospitalarios sin costo en instalaciones norteamericanas. El beneficio se aplica de la misma forma para el personal estadounidense que se encuentre cumpliendo labores en territorio peruano.

La vigencia de este compromiso internacional se ha extendido por un periodo de cinco años adicionales, proyectando su culminación para agosto del 2031. Esta continuidad permite planificar misiones de largo alcance con la seguridad de que la atención médica para las familias militares está plenamente garantizada.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Defensa de la República del Perú firmaron la prórroga por cinco años del Acuerdo relativo a la Asistencia Médica para Militares y sus Dependientes.

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El documento fue suscrito formalmente por el Contralmirante Óscar Oliva Angulo en representación de la cartera de Defensa nacional. Por la parte extranjera, la Coronel Kerry Hutchings validó la firma, consolidando una asistencia médica gratuita que responde a la disponibilidad técnica de los centros de salud militares.

Este sistema hospitalario está diseñado para brindar soporte ante emergencias o necesidades clínicas de alta complejidad durante estancias oficiales. La colaboración entre ambas naciones busca reducir las barreras económicas que enfrentan los uniformados cuando deben trasladarse a otros países por motivos de servicio o capacitación profesional.

Representación oficial y alcance del compromiso bilateral

Según el Ministerio de Defensa, el Contralmirante Óscar Oliva Angulo suscribió el acta en representación del despacho ministerial peruano en Washington. Por la contraparte, la Coronel Kerry E. Hutchings actuó en nombre del Subsecretario de Defensa para Personal y Preparación del Departamento de Defensa estadounidense.

El acuerdo establece que el tratamiento gratuito estará siempre sujeto a la disponibilidad de camas y recursos en los centros médicos. No obstante, la prioridad es ofrecer una atención humana y eficiente que cubra tanto procedimientos hospitalarios como emergencias para los militares y sus familias residentes.

Esta renovación de cinco años refleja la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre Lima y el gobierno de los Estados Unidos. Al priorizar el bienestar del capital humano, ambas naciones aseguran que sus representantes puedan enfocarse plenamente en las tareas de seguridad y defensa nacional.

El fortalecimiento de la asistencia médica para militares y sus dependientes es un pilar de la cooperación entre Perú y EE. UU. Gracias a la prórroga del acuerdo relativo a la salud, se garantiza un sistema de tratamiento médico hospitalario gratuito que beneficia directamente a nuestras fuerzas.