Gabriel Meneses, participante de "EEG", sufrió brutal caída y preocupa diagnóstico: su padre revela posible operación

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente emisión de "Esto es Guerra" estuvo marcada por momentos de tensión y preocupación luego de que Gabriel Meneses sufriera una aparatosa caída durante una de las competencias del reality.

El integrante de los "Combatientes" perdió el control mientras realizaba una prueba física y terminó impactando violentamente contra una estructura mientras se enfrentaba a Raúl Carpena.

Gabriel Meneses reaparece tras sufrir accidente durante competencia

Tras el accidente, el joven fue auxiliado inmediatamente por el equipo médico del programa y posteriormente trasladado a una clínica para ser sometido a diversos exámenes. Horas después, el propio Meneses reapareció desde el centro médico para contar detalles de su delicado estado de salud.

"Tengo fractura en las vértebras. Me están trayendo los resultados de las resonancias para ver si es fractura en una o en dos. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo", declaró el competidor desde la clínica.

El joven también explicó el dramático momento que vivió tras el fuerte impacto y confesó que quedó prácticamente paralizado por el dolor.

"Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poco. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. Simplemente estaba concentrado en respirar", agregó.

@eegoficial ¡GABRIEL SE GOLPEA LA ESPALDA! 😰 La fuerza de su cuerpo lo hizo volar y caer casi fuera de la net... Golpeándose gravemente la columna 😔 ¡Esperamos que se recupere pronto! 🙏🏼 [Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - EEG

Padre de Gabriel Meneses revela posible operación

La preocupación aumentó luego de que Javier Meneses, el recordado conductor del programa "Zona de Impacto" padre del participante, revelara que los médicos no descartan someterlo a una cirugía debido a las lesiones detectadas en la columna.

"Le han hecho una tomografía que no es 100% exacta. Ahí arroja que tiene fractura en la L2, que es como una vértebra. Está jod... y ahora con la resonancia vamos a ver, porque el doctor le dijo: 'lo más posible es que te operemos' y él obviamente no quiere operarse", comentó.

Magaly Medina cuestiona los retos de Esto es Guerra

El accidente de Gabriel Meneses volvió a generar cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en los realities de competencia. Incluso, la conductora Magaly Medina criticó la peligrosidad de este tipo de pruebas y recordó otros accidentes ocurridos en el programa.

No es la primera vez que "Esto es Guerra" enfrenta polémicas por lesiones de sus participantes. En temporadas anteriores, figuras como Elías Montalvo, Angie Arizaga y Alejandro Pino también sufrieron fuertes accidentes durante competencias extremas.

Mientras los médicos continúan evaluando la evolución de Gabriel Meneses, sus seguidores esperan que el competidor pueda recuperarse sin necesidad de una operación compleja y regresar pronto a sus actividades habituales.