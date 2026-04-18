Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP: Indica que lo "pensaría" si le proponen quedarse

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no descarta continuar al frente de la entidad monetaria tras el próximo cambio de Gobierno en julio de 2026. Cabe indicar que, dejó en claro que evaluaría dicha posibilidad si es que recibe una propuesta formal del nuevo mandatario de la República.

Julio Velarde deja abierta la posibilidad de seguir liderando el BCRP

El titular del BCRP, Julio Velarde, concedió una reciente entrevista al medio Blomberg donde se refirió acerca de la situación de su cargo que para muchos especialistas tanto nacionales como internaciones es visto como un pilar fundamental para la estabilidad económica del Perú.

Más aún en un contexto en el que nuestro país ha atravesado una etapa de crisis política marcada por una serie de destituciones de los presidentes de la República así como de ministros u otros funcionarios estatales.

Cabe señalar que, el mandato de uno de los banqueros centrales con más años en el cargo del mundo, culmina sus funciones después de que el próximo presidente del Perú asuma el cargo en julio del presente año.

En tal sentido, el destacado economista nacional ha dejado abierta la posibilidad de continuar ejerciendo las riendas del Banco Central de Reserva del Perú si es que el flamante mandatario así se lo solicita.

Aunque Velarde Flores indicó en un principio que "no consideraría" continuar otro periodo, en contraposición subrayó que "lo pensaría" ante un eventual pedido de la próxima administración que asuma desde el próximo 28 de julio.

¿Quiénes se perfilaría como su sucesores?

Las declaraciones de Julio Velarde se enmarcan tras lo manifestado por el candidato presidencial Roberto Sánchez quien sostuvo que de llegar al gobierno removería del cargo a Velarde.

A ello se suma que el aspirante a ser el inquilino de Palacio de Gobierno refirió que recurriría a las reservas internacionales administradas por el BCRP para financiar mayores gastos públicos.

Como vemos, en una reciente entrevista Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, no descartó continuar en su cargo si es que el próximo mandatario se lo solicita. Además, aseguró que de no continuar ha mencionado a las posibles alternativas que podrían sustituirlo.

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