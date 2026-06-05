Nueva variedad de algodón mejorado en La Molina busca abrir una nueva etapa para la producción textil peruana

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El algodón es uno de los componentes centrales de la identidad productiva del Perú. Sin embargo, mientras la industria textil hoy exige fibras con estándares cada vez más altos, la generación de nuevas variedades de este cultivo ha avanzado a un ritmo menor. En la última década, apenas se ha desarrollado una (01) nueva variedad de algodón en el país, una situación que ha limitado el acceso de los productores a semillas con mejores características agronómicas e industriales.

Frente a este escenario, la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) presentó la tarde de hoy, en su Auditorio Principal, los resultados del proyecto "Validación, registro y protección de la nueva variedad de algodón de la UNALM con alto valor agronómico e industrial", una iniciativa financiada por Prociencia, a través del concurso de Emprendimiento Académico del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI II).

El proyecto tuvo como objetivo validar, registrar y proteger la variedad de algodón "Molinero extralargo", desarrollada por investigadores de la universidad, con la expectativa de poner a disposición de los productores una alternativa que contribuya a elevar la productividad del cultivo y mejorar la calidad de la fibra destinada a la industria textil.

La iniciativa forma parte del esfuerzo por llevar desarrollos tecnológicos desde universidades peruanas hacia etapas cercanas al mercado, promoviendo su transferencia al sector productivo y su potencial aprovechamiento comercial. El concurso Emprendimiento Académico fue diseñado precisamente para financiar tecnologías desarrolladas en instituciones académicas que buscan validar su funcionamiento en entornos reales y generar condiciones para su adopción por parte de empresas y usuarios finales.

Más fibra, más valor

Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la cadena algodonera es la disponibilidad de semillas que combinen rendimiento agrícola con características industriales demandadas por el mercado. El proyecto liderado por la UNALM apunta a responder a esa necesidad mediante la validación de una variedad cuya fibra podría contribuir a generar productos de mayor valor agregado.

La investigación incluyó ensayos para evaluar la distinción, homogeneidad y estabilidad de la variedad, pruebas de adaptación y eficiencia agronómica, así como análisis orientados a validar la calidad industrial de la fibra.

Los resultados obtenidos permitirían acelerar la disponibilidad de esta semilla genética certificada y, con ello, ampliar las opciones tecnológicas para los productores y fortalecer la competitividad de una cadena productiva estrechamente vinculada a la industria textil nacional.

Impacto que trasciende el campo

El potencial de esta nueva variedad no se limita a la producción agrícola.

De acuerdo con los resultados del proyecto, su mayor resistencia frente a plagas y enfermedades podría contribuir a reducir el uso de pesticidas y otros agroquímicos, con beneficios para el manejo sostenible de los cultivos y los ecosistemas asociados.

Asimismo, una fibra con mejores características industriales abre la posibilidad de acceder a segmentos de mercado que demandan materia prima de mayor calidad, generando nuevas oportunidades para productores, empresas textiles y exportadores.

A ello se suma un posible efecto en la generación de empleo vinculada a la producción, procesamiento y comercialización del algodón, especialmente en zonas rurales donde este cultivo mantiene una presencia histórica.

El Perú le dio al mundo el algodón Tangüis. Más de cien años después, investigadores de La Agraria buscan escribir un nuevo capítulo en esa historia, con este ejemplo de cómo la investigación científica puede generar soluciones con potencial aplicación productiva, conectando el conocimiento desarrollado en las universidades con desafíos concretos de sectores estratégicos para el país.