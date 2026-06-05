Minedu anuncia que no habrá clases en colegios que son locales de votación el 8 de junio: Conoce aquí cuántos serán

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) informó por medio de sus canales oficiales en las plataformas digitales que desde hoy viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, diversas instituciones educativas en todo el país deberán mantener cerrados sus establecimientos dado que serán locales de votación en el que miles de ciudadanos realizarán esta labor cívica.

Comunicado del Ministerio de Educación

Por medio de una comunicación oficial N°. 078 - 2026, el Ministerio de Educación, anunció a la comunidad estudiantil del nivel escolar de todo el país que las instituciones educativas que funcionarán como locales de votación en la próxima segunda vuelta electoral, en la que se definirá al presidente del Perú, deberán suspender sus clases el 8 de junio del presente año.

¿Cuántas instituciones educativas deberán acatar esta normativa?

En total, son 10 mil 131 las instituciones educativas públicas y privadas que desde hoy quedarán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales, en las que se definirá próximamente a la mayor autoridad del país, un hecho programado para el domingo 7 de junio.

¿Por qué se suspenderán las clases en los colegios que serán locales de votación?

Como parte de esta medida, se busca contribuir las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral en todo el país, haciendo que se cumplan todos los protocoles elaborados por las autoridades correspondientes. En ese sentido, se toma en cuenta la presencia de miles de ciudadanos que ejecutarán su derecho al voto en instituciones educativas correctamente equipadas y habilitadas como centros de votación.

Asimismo, las autoridades de estos locales de votación se han comunicado con los organismos responsables para garantizar el trabajo coordinado y brindar las facilidades en todo lo que abarque el desarrollo del adecuado funcionamiento de los centros que recibirán la labor de albergar a los ciudadanos para ejecutar su voto.

En ese sentido, dentro de la normativa se tiene contemplado en que los colegios que deben aplicar esta regla tendrán que recuperar obligatoriamente sus horas de clase de manera presencial, acatando la ejecución de horas pedagógicas establecidas para el presente año escolar.

Finalmente, con este aviso, Minedu muestra su preocupación frente a los hechos relevantes para la ciudadanía que suscitarán el próximo 7 de junio que se llevarán a cabo en los colegios que serán locales de votación.