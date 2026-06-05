JNE: Resultados oficiales de la segunda vuelta se proclamarían a mediados de julio

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Proclamación de resultados de la segunda vuelta será a mediados de julio, estima el Jurado Nacional de elecciones. Este plazo se debe al proceso de resolución de actas observadas y audiencias de incremento de votos, una tarea compleja luego de que en las elecciones generales de abril se registraran 68 520 actas observadas, casi el doble de las contabilizadas en el proceso de 2021, según precisó la vocera del organismo, Grecia Rentería.

¿Por qué tardará la proclamación de resultados?

Según detalló Grecia Rentería, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), El incremento de la cantidad de actas observadas durante las elecciones generales de abril (que alcanzaron las 68 520, casi el doble de las registradas en 2021) respondió directamente al mayor número de organizaciones políticas en competencia y, de manera crucial, a que la elección parlamentaria se dividió en dos tras el retorno a la bicameralidad, obligando a una votación diferenciada para senadores y diputados.

"Para la segunda vuelta (la proclamación de resultados) es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más", declaró en conferencia de prensa.

Proclamación del Congreso y Parlamento Andino será a mediados de junio

Para procesar la votación legislativa de los comicios de 2026, el sistema electoral activó 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional. En estas sedes se vienen ejecutando las audiencias de recuento de votos, repitiendo el despliegue de la primera vuelta.

Según el cronograma detallado por la vocera del organismo, el cierre de actas en los JEE dará pase a la proclamación general por parte del JNE a mediados de junio, marcando el paso final previo a la entrega de credenciales que acreditará oficialmente a los futuros diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino.

"Básicamente se va a seguir la misma lógica para la segunda vuelta, los 60 jurados electorales especiales van a contar, van a realizar el recuento de votos de estas actas observadas que no sean superadas mediante cotejo", expresó Rentería.

El retorno a la bicameralidad y la alta fragmentación política no solo cambiaron la forma de votar de los peruanos, sino que han puesto a prueba la capacidad operativa del JNE. La resolución de las audiencias y el recuento de votos determinarán si se cumplen los plazos previstos por el organismo electoral.

Las próximas semanas serán decisivas: la entrega de credenciales en junio para los nuevos senadores, diputados y parlamentarios andinos, seguida de la proclamación presidencial en julio, marcarán el cierre definitivo de un histórico y complejo proceso electoral 2026.

