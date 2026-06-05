Fiscalía ratifica pedido de más de cinco años de cárcel contra Roberto Sánchez por presuntos falsos aportes

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público formalizó un pedido de cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por presuntamente haber falseado información relacionada con los aportes económicos de su organización política reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Formalizan un pedido de cinco años y cuatro meses de prisión en su contra

La acusación fue presentada durante una audiencia realizada el pasado jueves por la fiscal adjunta provincial Gladys Manuela Huete Gutiérrez, quien sustentó los cargos contra el también exministro por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

El caso se centra en presuntas irregularidades detectadas en la información financiera que el partido habría presentado ante los organismos electorales entre 2018 y 2021. Según la tesis fiscal, existirían inconsistencias relacionadas con los aportes declarados por la agrupación política, situación que motivó el inicio de una investigación y posteriormente la formulación de la acusación penal.

La solicitud de cinco años y cuatro meses de prisión podría generar repercusiones políticas en medio del proceso electoral, ya que coloca nuevamente bajo escrutinio público la transparencia del financiamiento de las organizaciones políticas y el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas ante los organismos electorales.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La Fiscalía ratificó su pedido de más de cinco años de prisión contra el candidato presidencial Roberto Sánchez, en el marco de un proceso por presuntos aportes irregulares en campaña.



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Fiscalía y ONPE señalan que candidato presidencial dio declaración "falsa"

La fiscal anticorrupción Gladys Huete Gutiérrez, sustentó su pedido de sobreseimiento (archivo) del proceso contra dos implicados por el presunto delito de fraude en la administración de la persona jurídica.

Además, reiteró su acusación contra Sánchez Palomino y otros tres implicados por presuntamente haber brindado falsa declaración en la rendición de cuentas financieras de Juntos por el Perú entre 2018 y 2019; así como los gastos e ingresos de campaña durante las elecciones del 2018 y 2020.

"Se le atribuye a Roberto Sánchez Palomino el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, toda vez que en su calidad de apoderado y representante del partido político Juntos por el Perú al haber declarado datos falsos ante la gerencia de supervisión partidaria de la ONPE", manifestó la fiscal.

En algunos casos se declaró monto "cero" y en otros se declaró montos que no correspondían a los presuntos aportes señalados, puesto que se abrieron cuentas personales donde se habrían recepcionado los aportes, los mismos que no se dieron cuenta a ONPE.

La formalización de la acusación ocurre en un contexto particularmente sensible, debido a que Roberto Sánchez participa activamente en la actual contienda electoral como candidato presidencial de Juntos por el Perú.