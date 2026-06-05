Nuevo SISMO remece el norte del Perú HOY, viernes 05 de junio: Conoce el epicentro y magnitud, según IGP

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el norte del Perú esta tarde de viernes 5 de junio, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre cuál fue el epicentro del movimiento telúrico y como actuar ante un suceso de este tipo que puede poner en riesgo a la población si no se toman las debidas precauciones.

Sismo en el Perú, ¿Cuál fue su magnitud?

Según lo difundido por la cuenta oficial del Instituto Geofísico del Perú en sus plataformas digitales, el evento sísmico ha sido a las 2:29 de la tarde de este viernes 5 de junio. En ese sentido, por medio de la publicación se menciona que el epicentro es en el norte del Perú, en Sechura, lugar que pertenece al departamento de Piura.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0337

Fecha y Hora Local: 05/06/2026 14:29:24

Magnitud: 3.6

Profundidad: 18km

Latitud: -5.84

Longitud: -80.89

Intensidad: II-III Sechura

Referencia: 32 km al S de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/A5sOSihwKd — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 5, 2026

¿Qué condiciones geográficas tiene el Perú que lo hacen más propenso a sismos?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", un lugar que se caracteriza por tener la presencia de alta actividad sísmica y volcánica, esto es lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en el territorio nacional. Por esta razón, esta tarde se presenció uno de magnitud 3.6 en el departamento de Piura.

Hasta el momento, las autoridades encargadas no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del movimiento sísmico. No obstante, la institución informó por medio de sus cuentas oficiales a seguir las indicaciones de prevención que se difunden por diversos medios de comunicación.

¿Qué recomendaciones dan los especialistas ante un sismo?

A causa de estos posibles desastres naturales, las autoridades correspondientes recomiendan que los ciudadanos tengan en cuenta una serie de aspectos que pueden ayudar a prevenir accidentes y salvaguardar su bienestar frente a un sismo de gran magnitud que ocurra en el país.

Como parte de ello, se debe tener lista la mochila de emergencia que debe contener elementos de primera necesidad, ubicar salidas estratégicas y mantener la calma. En ese sentido, es de vital importancia tener una correcta comunicación con los miembros que integran el hogar para que se designen tareas específicas para el bien común.

Finalmente, la presencia de este nuevo sismo alerta a la población a no bajar la guardia ante eventos de esta naturaleza, teniendo en cuenta que pueden suscitarse de imprevisto teniendo como epicentro cualquier zona del territorio nacional, e incluso, presentando una gran magnitud que pueda causar daños vitales y materiales.