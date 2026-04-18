Corte de luz el 19 y 20 de abril: ¿Qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados?

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en distritos de Lima y el Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico el domingo 19 y lunes 20 de abril, según Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz el 19 y 20 de abril?

De acuerdo a su comunicado, el corte de luz en la capital se deberá a trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, con el fin de elevar la calidad del servicio.

Por ello, la empresa aconsejó a los clientes que tomen precauciones y planifiquen con antelación el uso de energía durante los periodos indicados.

¿En qué distritos no habrá electricidad el 19 de abril?

De acuerdo al cronograma de Pluz Energía Perú el distrito que se verán afectado con la restricción temporal del servicio este domingo 19 de abril será Independencia, según el siguiente horario:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Urb. Panamericana Norte / Av. El Pacífico, Av. Industrial cdra. 36. Cliente 28132U.

¿En qué zonas no habrá luz el lunes 20 de abril?

En ese marco, pidió comprensión a los usuarios que no contarán con electricidad en esa fecha y también el lunes 20 de abril, que de acuerdo a su último reporte, hasta el cierre de esta nota afectará a estos distritos.

En Comas

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Prop. César Vallejo Mzs. A, B, ex Fundo Chacra Cerro Mz. S/N, Lotización Chillón Mz. B, Tambo Río Mz. S/N.

En Breña

Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 p.m. en Urb. Chacra Colorada Av. Tingo María cdra. 2, 3, 4, 5, 12, pasaje privado cdra. 3, Jr. Pariacoto cdras. 7, 11, 12, Jr. Aija cdra. 3, Jr. Mantaro cdra. 1, Jr. Jangas cdras. 5, 6, Jr. Manoa cdras. 3, 4, 5, Jr. Mantaro cdras. 1, 2.

En Los Olivos

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Urb. Las Casuarinas del Naranjal, Av. Naranjal Mz. A, Av. Los Pinos Mz. A, Av. Praderas de Naranjal Mz. A, B, C, D, E, F, G, calle 1 Mz. E, H, calle Las Violetas Mz. C, calle Los Claveles Mz. D1, calle Santa Cruz Mz. A, A.H. Mayorazgo Mz. B, C, etapa 1, A.H. Casuarinas Ampliación Mz. A, B, C, D, E, F, G.

En San Miguel

Desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. en Jr. Cristóbal de Lozada y Puga cdra. 1, Av. Parque de Las Leyendas cdras. 1, 2, 3, 4, 5, calle Cap. Alfredo Novoa Cava cdras. 1, 3, calle Fidel Olivas Escudero cdras. 1, 3, calle Intisuyo cdra. 1, calle M. L. Lituma Portocarrero cdra. 1, calle Ramos de Cox cdra. 1, calle Rokovich cdra. 1, Urbanización Maranga Mzs. 13, I, I3, Urbanización Pando Mzs. H13, I, W, W3.

Sin luz en Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Agropecuaria Valle Sagrado Mz. A, B, B1, C, D, E, E-Prima, F, G, I, I-Prima, J, K, M, N, O, P, Asoc. Trabajadores en Recuperación de Metales (ATREM) Mz. B, Asoc. Cruz del Norte Mz. E, F, G.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Urb. Azcarrunz calle San Francisco cdras. 7, 8, Jr. Las Mercedes cdra. 10.

En Puente Piedra

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. Peq. Avicultores El Dorado Mz. E, E1, H.

Así que recuerda que al menos de ocho distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 19 y 20 de abril. ¡Toma tus precauciones!