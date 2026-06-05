Elecciones 2026: Mindef despliega 45 000 militares para garantizar seguridad en segunda vuelta

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La segunda vuelta se llevará a cabo este domingo 7 de junio y contará con un despliegue masivo de 45,000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Este operativo estratégico tiene como misión mantener el orden público y proteger la integridad del material electoral en todo el país.

Según el Ministerio de Defensa, este contingente militar se encuentra ya posicionado en los puntos críticos y estratégicos de cada región. La labor principal es brindar seguridad total para que la población pueda ejercer su derecho al voto sin ninguna clase de interrupción ni contratiempos durante la jornada.

Logística y despliegue estratégico en el territorio

El traslado de estos miles de soldados hacia las zonas más alejadas se inició hace varios días desde centros de mando clave. Esta planificación logística es fundamental para llegar a las provincias donde los accesos son complicados, asegurando que todos los locales tengan presencia constante.

Militares se encuentran listos para cumplir su deber.

Este despliegue responde directamente a la necesidad de garantizar el voto ciudadano y la transparencia del proceso en este balotaje. Las autoridades han enfatizado que el trabajo conjunto con la ONPE permitirá una vigilancia efectiva para evitar cualquier tipo de irregularidad dentro de los centros.

"El despliegue busca resguardar los locales de votación y el material electoral en todo el territorio nacional, garantizando el derecho al sufragio ciudadano en un marco de orden, neutralidad absoluta y estricto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas por cada uno de los electores", indica.

Esta declaración, emitida por voceros del Mindef, subraya que el compromiso institucional es netamente técnico. Se busca corregir los errores funcionales presentados en la primera vuelta, donde la falta de personal y coordinación afectó la instalación de diversas mesas de sufragio a nivel nacional.

Medidas para la transparencia y tranquilidad ciudadana

Para evitar el caos logístico de abril, se ha dispuesto una mayor supervisión en el traslado de las actas hacia los centros de cómputo. El personal militar trabajará de la mano con los coordinadores de local para agilizar los procesos de apertura y cierre.

El despliegue es por diversas provincias del país.

Se han implementado protocolos especiales para que los personeros de mesa cumplan su función de fiscalización sin entorpecer el flujo de los ciudadanos. La presencia de las Fuerzas Armadas servirá como un elemento disuasivo frente a posibles incidentes que puedan afectar la paz social durante el día.

El despliegue de las Fuerzas Armadas a través de sus 45,000 efectivos busca garantizar la seguridad en la segunda vuelta como pieza clave para asegurar el orden público, proteger el material electoral y facilitar el derecho al sufragio en la jornada decisiva del 7 de junio.