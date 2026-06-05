Con Jhonny Vidales de '9': El posible once de la Selección Peruana para enfrentar a Haití en Miami

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de una coyuntura política bastante álgida en el país, la Selección Peruana disputará su primer amistoso de esta fecha doble de junio ante Haití en la ciudad de Miami. El combinado patrio se medirá ante un equipo que no tiene una gran historia, pero que actualmente ha clasificado al Mundial 2026 y que cuenta con jugadores en ligas importantes de Europa.

El posible once de Perú con Mano Menezes

Y a pocas horas de que se de el pitazo inicial, Mano Menezes ya tendría listo el once titular que buscará el primer triunfo de su gestión. Este equipo ha generado comentarios en las redes sociales ya que cuenta con varias sorpresas, especialmente en el ataque.

En el arco y la defensa no habrán grandes novedades ya que Pedro Gallese será el portero, mientras que delante de él estarán Oliver Sonne y Marcos López, como laterales, y Renzo Garcés, y Alfonso Barcos como la dupla de centrales.

En la volante es donde mayor experiencia habrá ya que estará conformada por Yoshimar Yotún, André Carrillo y Erick Noriega como ancla. En la delantera es donde hay mayores novedades ya que Jhony Vidales arranca como único delantero, mientras que Kenji Cabrera estará como extremo izquierdo y Jairo Vélez irá por la derecha.

La Selección Peruana sigue entrenando en Miami.

Posible once peruano: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

Mano Menezes no cierra las puertas a nadie

En la previa de este partido, Mano Menezes conversó con la prensa nacional dejando más de un firmado. Para comenzar, el estratega brasileño se mostró contento con la predisposición mostrada por sus jugadores y las buenas sensaciones que le viene dejando los trabajos.

"Todos están muy empeñosos y abiertos para nuevas informaciones. Estamos controlando la cantidad para no llenarlos de tanta información al mismo tiempo porque si no los confundimos. Las sensaciones son muy buenas", indicó.

Respecto a la ausencia de Renato Tapia, el DT afirmó que no le cierra las puertas a nadie y que en su momento llamará a quienes no han sido convocados hasta el momento.

"Desde el primer día dijimos que no cerramos la puerta para nadie. Hay otros jugadores de experiencia que no estaban en la selección y podrían estar. No tengan prisa, vamos a construir un proceso", añadió.

En resumen, se reveló el posible once de la Selección Peruana para el amistoso frente a Haití en Miami.