Elecciones 2026: Mónica Sánchez muestra su admiración a hija de Ricardo Belmont por respaldar a Roberto Sánchez

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el panorama político muestra una marcada división, en donde Kristen Belmont, hija del excandidato Ricardo Belmont, generó un fuerte debate luego de afirmar que su voto irá para Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú.

Postura ante el proceso electoral

Mediante sus redes sociales, la hija del recordado comunicador explicó detalladamente las razones por las cuales se motivó inclinarse hacia el candidato de izquierda. Los comentarios en respuesta sostienen que busca evitar que el partido Fuerza Popular alcance el poder absoluto de las instituciones.

"El Venezuela que conocemos hoy en día está como está porque el chavismo logró algo muy específico. Controló cada institución del país, y un presidente solo, sin mayoría en el congreso, sin jueces, sin medios, no puede hacer eso", sostuvo.

#politica #eleccionespresidenciales ♬ original sound - Kris𖦹⋆˙⟡ @kristenbelmont__ Votar con miedo no es lo mismo que votar con información. Venezuela no cayó de un día para otro. Cayó institución por institución. Ese patrón tiene nombre — y dirección. Acá algunos datos: 📌 2016: una sola agrupación política obtuvo 73 de 130 escaños en el Congreso. Mayoría absoluta. 📌 Esa mayoría fue usada para blindar a funcionarios investigados por corrupción y para intentar vacar presidentes. Dos veces. 📌 Un juez supremo vinculado a una red de corrupción fue protegido por esa misma bancada. Terminó huyendo del país. 📌 Más de 17 millones de dólares en aportes de campaña nunca fueron declarados. Hay confesiones. Hay pruebas. Ojalá llegue al público correcto, a todos los peruanos ❤️ #segundavuelta2026

La joven influencer anunció que su profunda preocupación se da por lo que ella describe como una estructura partidaria que intenta perpetuarse en el poder durante décadas. Según su perspectiva, esta situación representa un riesgo directo para la estabilidad democrática y la independencia de poderes en el país.

Reacción y respaldo de la actriz

Tras recibir ataques en redes sociales, la reconocida actriz Mónica Sánchez no dudó salir en su defensa. La popular 'Charito' destacó la valentía de la joven por expresar su opinión política en un entorno polarizado, afirmando que gestos como este le dan esperanza al país.

Asimismo, la actriz detalló que la participación de los jóvenes en el debate actual es un ejercicio necesario para el futuro. La artista hizo un llamado a la reflexión democrática en estos días previos a la segunda vuelta.