"Yo no sé si usted tiene OnlyFans": Congresista Edwin Martínez lanza polémico comentario a periodista

24/12/2024

El congresista de la República, Edwin Martínez, ofendió a una periodista que se encontraba cuestionando la contratación de Isabel Cajo, señorita que ha sido convocada al despacho del parlamentario y que gana más de 7 mil soles mensuales pese a no tener bachiller. El caso ha conmocionado a la población debido que Cajo es vinculada a una presunta red de prostitución dentro del Legislativo.

Tras ser consultado acerca de Cajo, quien previo a trabajar en el sector público vendía fotos y videos de índole sexual a través de la plataforma digital OnlyFans, el legislador por Arequipa increpó a la periodista, preguntándole si ella también vendía fotos íntimas. Las reacciones de la ciudadanía criticando a Martínez no se han hecho esperar.

"Bueno, yo no sé si usted tiene una cuenta en OnlyFans tampoco. Yo no la he averiguado a usted, como tampoco la he averiguado a la señorita. No es mi función averiguar la vida pública de nadie. Es la vida privada de la señorita", mencionó el parlamentario no agrupado en entrevista con Canal N.

Reacción de la periodista

Visiblemente indignada, la entrevistadora comentó que no le permitiría referirse a ella de esa manera y que no podía comparar a una funcionaria del Estado, cuyo trabajo responde a los intereses de los más de 32 millones de peruanos, con una trabajadora del sector privado.

"No se lo permito, señor Martínez. No se lo permito. Yo no soy funcionaria pública, yo no soy funcionaria pública. No es su vida privada y allí está incurriendo en un error, congresista Martínez. OnlyFans es una red pública de paga y con ello, ella (Cajo) está dando acceso a ese aspecto de su intimidad que deja de ser suya y pasa a ser público", le recriminó la periodista.

Trabajó en el Ejecutivo

Por último, el congresista Martínez defendió la contratación de Cajo, indicando que ella ya había sido funcionaria.

"No sea tan subjetiva, no sea tan subjetiva. No genere historietas, por favor. No solo en el Congreso de la República, sino también en un ministerio. Uno no debe hablar porque tiene boca ni transmitir una historia errada solo por manchar honras. Eso no es hacer periodismo; eso es hacer morbo del periodismo", precisó el parlamentario.

Así, el congresista Edwin Martínez ofendió a una periodista, luego de que fuera revelado el escándalo de la contratación de Isabel Cajo en su despacho congresal.