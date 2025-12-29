Los Olivos: Chofer salvó de morir tras violento accidente de tránsito en el cruce de la av. Universitaria y Naranjal

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los accidentes de tránsito, a pesar de las cientos de muertes que se dan por la inseguridad, continúan siendo la principal causa de los decesos en el país. Una muestra de ello se dio en Los Olivos donde un conductor se salvó de morir luego que dos vehículos impactaran violentamente.

Conductor salva de morir tras violento choque en Los Olivos

El hecho se di sobre las primeras horas de este lunes 29 de diciembre en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal. Ahí, un auto cruzó a toda velocidad el cruce chocando de lleno contra otro que se dirigía con dirección al centro de la capital.

Agentes de la Policía Nacional del Perú que acudieron a la emergencia señalan que uno de los choferes se habría pasado la luz roja ocasionando el siniestro. Las cámaras de seguridad del lugar lograron captar el preciso momento del choque en el que Daniel Paul Sánchez resultó como el principal afectado ya que su unidad quedó casi inservible.

"Tras el impacto se me cerró mis ojos y todo me daba vueltas. Gracias a las bolsas de aire del vehículo me protegieron y el asiento se inclinó inmediatamente", indicó a nuestras cámaras tras el accidente.

En Surquillo se registró otro accidente que cobró la vida de una persona.

Según precisó, este se encontraba con la luz verde del semáforo habilitado por lo que cruzó sin problema alguno. Eso sí, pidió a las autoridades esclarecer el hecho a través de las cámaras de seguridad. "Eso tiene que verse ahí para no decir que yo no soy el imprudente" , añadió.

Se habría pasado la luz roja

Exitosa también pudo tener la versión del otro conductor implicado identificado como Darwin Machado de nacionalidad extranjera. El venezolano dejó en claro que él se encontraba con la luz verde al momento del accidente por lo que se mostró visiblemente afectado con lo sucedido.

"Acá hay cámaras que pueden verificar todo eso. Yo venía en mi vía con la luz verde y el caballero se ha pasado la luz roja tan rápido que si tu ves el carro tengo el golpe del lado de lo que pasó a su velocidad que quien sabe a cuanto iría. Yo lo he impactado que él se ha pasado la luz roja", precisó.

El afectado se dedicaría al servicio de taxi por aplicativo y tanto él como el otro chofer fueron llevados a la comisaría de Laura Caller para que brinden sus declaraciones de ley y esclarecer los hechos.

En resumen, un conductor se salvó de morir luego de un violento accidente vehicular en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal en Los Olivos.