IGP tras fuerte sismo de 6.0 en Chimbote: "Se han producido 30 réplicas y 6 han sacudido el suelo"

En entrevista con Exitosa, el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, informó que tras el sismo de magnitud 6.0 en Chimbote se han registrado 30 réplicas, seis de las cuales fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por la población.

Esperan que zona de ruptura se calme

En diálogo con Jesús Verde para Hablemos Claro, el titular del IGP sostuvo que ha raíz de estas constantes réplicas desde la institución vienen esperando que la zona de ruptura que ha generado el sismo registrado el sábado 27 de diciembre se calme y regrese a la normalidad.

"Una normalidad aparente porque la zona de la ruptura vuelve a iniciar su proceso de acumulación de fuerza y energía y en algún momento, probablemente, de origen a otro sismo y es importante que la población esté siempre preparada", señaló.

Además, resaltó que a mayor intensidad mayor daño y por lo tanto, mayor cantidad de heridos. Por ello, enfatizó la importancia de las edificaciones y los suelos en las que se realizan.

"El tema está en la calidad de las estructuras, en la calidad de los suelos donde estamos construyendo las viviendas, las expansión urbana, ahí está un poco el problema y es donde tenemos que trabajar y más allá de tratar con fuerza realmente que la población vaya teniendo cultura de prevención", indicó.

Sistema de Alerta Temprana

La Defensoría del Pueblo solicita la urgente implementación del Sistema de Alerta Sísmica al Instituto Nacional de Defensa Civil para no poner en riesgo a la población ante sismos, en el marco de los movimientos telúricos registrados el último fin de semana.

Para la institución, la situación se ha visto evidenciada durante el sismo de magnitud 6.0 ocurrido a 67 kilómetros de Chimbote, en la provincia de Santa, en Áncash, pues el Saspe no activó las sirenas de advertencia ni la emisión de alerta temprana mediante el Sismate.

"La ausencia de estas señales preventivas impidió que la población cuente con una alerta oportuna, lo que pone en riesgo la efectividad del sistema y refuerza la necesidad de acelerar su implementación integral y operativa a nivel nacional", sostuvo.

Sin embargo, para el titular del IGP el uso del sistema en el caso de Chimbote no hubiera cambiado los resultados, debido a que el sismo se registró en el mar frente a Áncash, lo que "solo les habría dado 1 o 2 segundos". Pero sostuvo que ello si implica una diferencia para los lugares más alejados de donde se registra el movimiento telúrico.

